İnsansız kara aracı BARKAN, terörle mücadelede TSK envanterine girdi! İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli ve milli silahları...
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanteri milli silahlar ile güçlenmeye devam ediyor. Kara, hava ve deniz unsurlarının ihtiyaçları için milli ve özgün olarak geliştirilen, müşterek harekat yeteneklerini artıran yazılım tabanlı milli silahlara bir yenisi daha eklendi. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız kara aracı BARKAN, güvenlik güçlerinin envanterine girdi. İşte Türkiye 2023 yeni nesil yerli ve milli TSK güncel envanterleri...
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız kara aracı BARKAN, güvenlik güçlerinin envanterine girdi.
HAVELSAN, operasyonel platform anlamında BARKAN ile envantere ilk ürünlerini kazandırmış oldu. Bu kapsamda BARKAN I ve BARKAN II güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.
HAVELSAN Ürün Geliştirme ve Üretim Direktörü Veysel Ataoğlu yaptığı açıklamada, robotik ve otonom sistemlere yönelik çalışmalara BARKAN I aracıyla başladıklarını ve yaklaşık 1,5-2 yıldır saha test faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.
Bu süreçte kullanıcı geri dönüşlerini platforma yansıtarak BARKAN II aracını ortaya çıkardıklarını ifade eden Ataoğlu, bu aracın hareket kabiliyetinin daha yüksek olduğunu, ağırlığının hemen hemen iki katını çıktığını, bazı ağır sınıf silahlar taşıyabileceğini, 12,7 milimetre silah sistemiyle testler gerçekleştirdiklerini belirtti. Ataoğlu, bu faydalı yüklerin daha da farklılaşacağını, 40 milimetre bombaatar, METE füzesi ve farklı tipteki füzelerin testlerini yapacaklarını kaydetti.
ASELSAN, omuzdan atılan (MANPAD) füzelerin arayıcı başlıklarını lazerle kör ederek etkisiz hale getirecek.
ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2023), haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçiler ile paylaşacak.
Şirketin, bir süredir Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi (DIRCM) ilk kez IDEF 2023'te sergilenecek.
Omuzdan atılan füzelerin arayıcı başlıklarına lazerle müdahale edecek sistem ve devamında geliştirilecek çözümler helikopterler başta olmak üzere hava araçlarının güvenliğini artıracak.