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Haberler Güncel Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ'a getirildi: "Erdoğan’dan Allah razı olsun, eğilebileydim bu toprağı öperdim"

Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ'a getirildi: "Erdoğan’dan Allah razı olsun, eğilebileydim bu toprağı öperdim"

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta iki ayı aşkın bir süre geride kaldı. Çatışmaların gölgesinde bölgeden tahliyeler de devam ediyor. Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü, Elazığ'da getirildi. Havalimanında karşılanan Ahıska Türkleri büyük mutluluk yaşadı. Tahliye edilenler arasında yer alan Sara Esker, "Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Burada kendimizi çok güvende hissediyoruz" dedi. Gülbatu Nebiyoğlu ise, "Sanki anamdan yeni doğdum. Eğilebileydim bu yeri toprağı öperdim. Mekanıma kavuştum. Türkiye'me kavuştum" ifadelerini kullandı.

11.05.2022 00:04 - Son Güncelleme: 11.05.2022 00:19
Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ’a getirildi: Erdoğan’dan Allah razı olsun, eğilebileydim bu toprağı öperdim

Ukrayna'da devam eden savaşta Herson kentinde mahsur kalan Ahıska Türklerinin güvenliğini sağlamak için tahliye işlemleri devam ediyor. Bu çerçevede 180 Ahıska Türkü, saat 20.10'da Elazığ'da getirildi.

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Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ’a getirildi: Erdoğan’dan Allah razı olsun, eğilebileydim bu toprağı öperdim

Ahıska Türkleri Elazığ Havalimanında Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Nazif Bilginoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen ve yetkililer tarafından karşılandı.

Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ’a getirildi: Erdoğan’dan Allah razı olsun, eğilebileydim bu toprağı öperdim

Uçaktan inen misafirler, gül ve Türk bayrakları ile karşılandı. Elazığ'a gelen Ahıska Türkleri büyük mutluluk yaşadı.

Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ’a getirildi: Erdoğan’dan Allah razı olsun, eğilebileydim bu toprağı öperdim

Çoğu gözyaşına hakim olamazken, ellerindeki Türk bayraklarını bir an olsun bırakmadı. Kız çocukları ise hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu. Ahıska Türkleri daha sonra Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine götürüldü.

Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ’a getirildi: Erdoğan’dan Allah razı olsun, eğilebileydim bu toprağı öperdim

"BİZ ONLARIN YANINDAYIZ"
Vali Ömer Toraman, "Ukrayna'da savaştan dolayı ateş hattında mahsur kalan soydaşlarımızı devletimiz büyük bir diplomatik gayret ve başarı göstererek bugün itibari ile ilimize tahliyelerini gerçekleştirmiş bulunuyor. İlk uçağımız indi. Sevkiyatlar imkanlarda dahilinde peyderpey devam edecek. Bu soydaşlarımıza ev sahipliği yapacağız. Ahıska Türkleri tarih boyunca çok zulüm görmüş bir topluluk. Bu defada böyle bir zorlukla karşılaştılar. Biz onların her zaman yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Burada artık kendi evlerindeler misafir edeceğiz. Ortalık sakinleşince ve düzelinceye kadar kardeşliğimizin gereğini yerine getireceğiz" dedi.

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