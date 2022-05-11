Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ'a getirildi: "Erdoğan’dan Allah razı olsun, eğilebileydim bu toprağı öperdim"

"BİZ ONLARIN YANINDAYIZ"

Vali Ömer Toraman, "Ukrayna'da savaştan dolayı ateş hattında mahsur kalan soydaşlarımızı devletimiz büyük bir diplomatik gayret ve başarı göstererek bugün itibari ile ilimize tahliyelerini gerçekleştirmiş bulunuyor. İlk uçağımız indi. Sevkiyatlar imkanlarda dahilinde peyderpey devam edecek. Bu soydaşlarımıza ev sahipliği yapacağız. Ahıska Türkleri tarih boyunca çok zulüm görmüş bir topluluk. Bu defada böyle bir zorlukla karşılaştılar. Biz onların her zaman yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Burada artık kendi evlerindeler misafir edeceğiz. Ortalık sakinleşince ve düzelinceye kadar kardeşliğimizin gereğini yerine getireceğiz" dedi.

