HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 24 ile sarı kodlu uyarı! Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum... | 9 Haziran hava durumu

Yurdun büyük bölümünde devam eden kuvvetli yağışlar bu hafta da etkisini sürdürecek. Sarı uyarı verilen illerde, bugün öğle saatlerinde etkili olması beklenen sağanak, akşam saatlerine kadar devam edecek. İşte meteorolojinin saat vererek uyardığı o iller:

