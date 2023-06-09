HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 24 ile sarı kodlu uyarı! Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum... | 9 Haziran hava durumu
Yaz aylarına giriş yaparken yağışların devam etmesi plan yapacak olanların "hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını araştırmasına neden oluyor. Özellikle haftasonu plan yapmak isteyenler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarıları merakla bekliyor. MGM'den yapılan son tahminlere göre 24 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
09.06.2023 09:25 - Son Güncelleme: 09.06.2023 09:25
Yurdun büyük bölümünde devam eden kuvvetli yağışlar bu hafta da etkisini sürdürecek. Sarı uyarı verilen illerde, bugün öğle saatlerinde etkili olması beklenen sağanak, akşam saatlerine kadar devam edecek. İşte meteorolojinin saat vererek uyardığı o iller: