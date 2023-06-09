Uluslararası otomobil kaçakçılarına ’fren’ operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Çok sayıda araç yakalandı

İÇİŞLERİ: BÜYÜK VERGİ KAYIPLARINA NEDEN OLUYORLARDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tespitleri doğrultusunda ve koordinesinde, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile oto kaçakçılığı suçuna yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; geçici ithalat (turistik kolaylıklar) kapsamında ülkemize getirilen araçları 3. şahısların kullanımına bırakan, araçları parçalayarak ülkemizde satan veya usulsüz tescil yaparak büyük vergi kayıplarına neden olan şahıs ve suç grubunun faaliyetleri tespit edilmiştir.