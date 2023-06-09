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Uluslararası otomobil kaçakçılarına 'fren' operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Çok sayıda araç yakalandı

Son dakika haberleri... Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında uluslararasına otomobil kaçakçılarına operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun devam ettiğini belirtirken 12 şahsın yanı sıra çok sayıda aracın yakalandığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı da operasyonla ilgili açıklama yaptı.

09.06.2023 10:58 - Son Güncelleme: 09.06.2023 10:58
Uluslararası otomobil kaçakçılarına ’fren’ operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Çok sayıda araç yakalandı

Bakan Yerlikaya, otomobil kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyondan bir kesitin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre uluslararası otomobil kaçakçılığı operasyonunda suç grubunun tahmini değeri 240 milyon TL olan 115 taşıtı Türkiye'ye getirdiği belirlendi.

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Uluslararası otomobil kaçakçılarına ’fren’ operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Çok sayıda araç yakalandı

BAKAN YERLİKAYA: ÇOK SAYIDA ARAÇ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, "Uluslararası oto kaçakçıklarına fren operasyonu" notuyla paylaştığı gelişmeyi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

Uluslararası otomobil kaçakçılarına ’fren’ operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Çok sayıda araç yakalandı

"Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın 1,5 yıldır sürdürdüğü titiz çalışmalar; Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 ilde yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 12 şahıs ve çok sayıda araç yakalandı.

Operasyon devam ediyor. Kahraman polislerimiz... Rabbim yardımcınız olsun, ayağınıza taş değdirmesin."

Uluslararası otomobil kaçakçılarına ’fren’ operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Çok sayıda araç yakalandı

İÇİŞLERİ: BÜYÜK VERGİ KAYIPLARINA NEDEN OLUYORLARDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tespitleri doğrultusunda ve koordinesinde, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile oto kaçakçılığı suçuna yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; geçici ithalat (turistik kolaylıklar) kapsamında ülkemize getirilen araçları 3. şahısların kullanımına bırakan, araçları parçalayarak ülkemizde satan veya usulsüz tescil yaparak büyük vergi kayıplarına neden olan şahıs ve suç grubunun faaliyetleri tespit edilmiştir.

Uluslararası otomobil kaçakçılarına ’fren’ operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Çok sayıda araç yakalandı

Söz konusu suç grubunun 2018-2022 yılları arasında turistik kolaylıklar kapsamında 115 taşıtı (tahmini değeri 240 milyon TL) ülkemize getirdiği belirlenmiştir.

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