HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı! Sel, su baskını, yıldırım... Bugün hava nasıl olacak? | 11 Nisan 2023 hava durumu
"Bugün hava nasıl olacak" sorusu Nisan ayının en çok araştırılanı oldu. Vatandaş plan yapmadan önce hava durumuna bakıyor. MGM son tahminlerinde deprem bölgesi de dahil 21 ili sarı kodla uyardı. Beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
11.04.2023 11:56 - Son Güncelleme: 11.04.2023 11:56