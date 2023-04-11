6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı! Malatya'da 5 katlı bina çöktü: Ekipler bölgeye sevk edildi
Malatya'da, 7,7 ve 7,6'lık 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı. Bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Binanın enkazında kimsenin olmadığını tespit edildi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.
11.04.2023 01:37 - Son Güncelleme: 11.04.2023 01:42
Depremden en çok etkilenen illerden biri de hüç şüphesiz Malatya idi... Kenti ayağa kaldırma çalışmaları aralıksız sürerken hasarlı binalar tehlike arz ediyor.