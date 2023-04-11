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6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı! Malatya'da 5 katlı bina çöktü: Ekipler bölgeye sevk edildi

Malatya'da, 7,7 ve 7,6'lık 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı. Bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Binanın enkazında kimsenin olmadığını tespit edildi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

takvim.com.tr
AA
11.04.2023 01:37 - Son Güncelleme: 11.04.2023 01:42
6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı! Malatya’da 5 katlı bina çöktü: Ekipler bölgeye sevk edildi

Türkiye 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı.

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6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı! Malatya’da 5 katlı bina çöktü: Ekipler bölgeye sevk edildi



Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı! Malatya’da 5 katlı bina çöktü: Ekipler bölgeye sevk edildi

Devlet milleti ile el ele verip yaralarını sarmak için kollarını sıvadı. Bu kapsamda afetten etkilenen illeri ayağa kaldırmak adına ilk kazmalar vuruldu, temeller atıldı.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı! Malatya’da 5 katlı bina çöktü: Ekipler bölgeye sevk edildi

Depremden en çok etkilenen illerden biri de hüç şüphesiz Malatya idi... Kenti ayağa kaldırma çalışmaları aralıksız sürerken hasarlı binalar tehlike arz ediyor.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı! Malatya’da 5 katlı bina çöktü: Ekipler bölgeye sevk edildi

5 KATLI BİNA ÇÖKTÜ
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Şehit Selahattin Şener Sokak'taki 5 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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