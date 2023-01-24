İstanbul'a bugün geliyor! MGM'den flaş uyarı! Saat verildi! 24,25,26,27 Ocak 2023 HAVA DURUMU raporu...
Geçen yıl soğuk ve kar yağışlı geçen Ocak ayı bu sene yerini yağışsız ve sıcak bir havaya bıraktı. Ancak yakın zamanda soğuk bir sistemin Balkanlar üzerinden gelmesi bekleniyor. İstanbul kar yağışı için tarih verildi. İşte MGM tarafından yapılan 5 günlük hava durumu raporu...
MGM'DEN KAR YAĞIŞI İÇİN FLAŞ UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
Bazı uzman isimlerin açıklamasına göre; İstanbul'da 24 Ocak'tan sonra kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlaması öngörülüyor.
Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 27-28-29 Ocak tarihleri arasında ciddi anlamda soğuması bekleniyor.
İSTANBUL VE ANKARA İÇİN TARİH VERDİ
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekten çok bereketli bir dönem başlıyor." diyerek İstanbul ve Ankara'da beklenen kar yağışı için tarih verdi. Radar görüntüsünü paylaşan Ökten, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Gerçekten çok bereketli bir dönem başlıyor. 24 Ocak'tan sonra Kışın başlayacağını söylemiştim. Ardı ardına yağışlı havalar gelecek. Kar ve yağmur. İstanbul'a ve Ankara'ya da kar bekleniyor. Detaylar yakında."
"ŞUBAT AYI DAHA SOĞUK GEÇEBİLİR"
"Ocak sonunda soğuk havayla beraber kar yağışı olabilir. Ancak kar kuvvetini tahmin etmek için henüz erken. Şehir sıcaklıkları çok etkili olduğu için yağan karın tutunma ihtimali az oluyor. Bu yüzden Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde, Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı tutunabilir."