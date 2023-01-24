İstanbul'a bugün geliyor! MGM'den flaş uyarı! Saat verildi! 24,25,26,27 Ocak 2023 HAVA DURUMU raporu...

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN TARİH VERDİ

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekten çok bereketli bir dönem başlıyor." diyerek İstanbul ve Ankara'da beklenen kar yağışı için tarih verdi. Radar görüntüsünü paylaşan Ökten, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok bereketli bir dönem başlıyor. 24 Ocak'tan sonra Kışın başlayacağını söylemiştim. Ardı ardına yağışlı havalar gelecek. Kar ve yağmur. İstanbul'a ve Ankara'ya da kar bekleniyor. Detaylar yakında."