RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Çamur yağacak! Bugün hava nasıl? | 10 Nisan 2023 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Çamur yağacak! Bugün hava nasıl? | 10 Nisan 2023 hava durumu

Haftanın ilk iş gününde vatandaşın evden çıkmadan önce cevabını en çok merak ettiği soru "Bugün hava nasıl olacak?" oldu. Meteoroloji son tahminlerinde 15 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. MGM'den yapılan açıklamada "Yurdun doğusunda etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" denildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu

10.04.2023 10:29 - Son Güncelleme: 10.04.2023 10:29
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı! Çamur yağacak! Bugün hava nasıl? | 10 Nisan 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 kenti sarı kodla uyardı. İşte toz taşınımı beklenen iller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı! Çamur yağacak! Bugün hava nasıl? | 10 Nisan 2023 hava durumu

Adana

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı! Çamur yağacak! Bugün hava nasıl? | 10 Nisan 2023 hava durumu

Adıyaman

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı! Çamur yağacak! Bugün hava nasıl? | 10 Nisan 2023 hava durumu

Bingöl

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 15 il için sarı kodlu uyarı! Çamur yağacak! Bugün hava nasıl? | 10 Nisan 2023 hava durumu

Diyarbakır

SON DAKİKA