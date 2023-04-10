RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel Hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? YSK 14 Mayıs 2023 seçimleri il il milletvekili sayıları! İstanbul, Ankara, İzmir...

Hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? YSK 14 Mayıs 2023 seçimleri il il milletvekili sayıları! İstanbul, Ankara, İzmir...

14 Mayıs genel seçimleri için geri sayım başladı. Türkiye'deki seçimlerde hangi ilden kaç milletvekili çıkacağı merak konusu oldu. Siyasi partiler 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday listelerini YSK'ya sundu. 26 siyasi partinin listesinin sunmasının ardından "Hangi ilden kaç milletvekili çıkacak?" sorusu akıllara geldi. İşte YSK 14 Mayıs 2023 seçimleri il il milletvekili sayıları!

10.04.2023 08:49 - Son Güncelleme: 10.04.2023 08:55
Hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? YSK 14 Mayıs 2023 seçimleri il il milletvekili sayıları! İstanbul, Ankara, İzmir...

Milyonlarca vatandaş 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimlerde hangi ilden kaç milletvekili çıkacağını merak ediyor. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi YSK'ya sunuldu. Peki, hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? İşte YSK 14 Mayıs 2023 seçimleri il il milletvekili sayılarına dair bilgiler!

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Hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? YSK 14 Mayıs 2023 seçimleri il il milletvekili sayıları! İstanbul, Ankara, İzmir...

HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?

İstanbul 98

Hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? YSK 14 Mayıs 2023 seçimleri il il milletvekili sayıları! İstanbul, Ankara, İzmir...

Ankara 36

Hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? YSK 14 Mayıs 2023 seçimleri il il milletvekili sayıları! İstanbul, Ankara, İzmir...

İzmir 28

Hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? YSK 14 Mayıs 2023 seçimleri il il milletvekili sayıları! İstanbul, Ankara, İzmir...

Bursa 20, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3

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