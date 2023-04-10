Hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? YSK 14 Mayıs 2023 seçimleri il il milletvekili sayıları! İstanbul, Ankara, İzmir...

Milyonlarca vatandaş 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimlerde hangi ilden kaç milletvekili çıkacağını merak ediyor. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi YSK'ya sunuldu. Peki, hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? İşte YSK 14 Mayıs 2023 seçimleri il il milletvekili sayılarına dair bilgiler!