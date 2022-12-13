Strep A Türkiye’de! Bir çocuk yoğun bakımda! Strep A hangi illerde görüldü? Strep A nedir, nasıl yayılır, belirtileri nelerdir?

AVRUPA'DA ANTİBİYOTİK SIKINTISI VAR

Avrupa'da vakalar yükselirken antibiyotik sıkıntısı çekilmeye başlandı. Birçok ülkede çocuklarda kullanılan antibiyotiklere erişimde sıkıntı yaşanıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Pandemi sürecinde COVID-19 dışında başka enfeksiyonları görmedik. Bir anda enfeksiyonların yükselişe geçmesiyle antibiyotik ihtiyacı yüzde 30 arttı. Şu anda Türkiye'de çok ciddi problem olmamakla birlikte çocukların kullandığı süspansiyon formundaki antibiyotiklerde sıkıntımız var" dedi.

STREP A NEDİR?

Strep A veya Grup A streptokok (GAS) boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür ve çoğu insanda herhangi bir belirtiye neden olmaz. Bununla birlikte, burun, boğaz ve akciğerlerde farklı hastalıklara neden olabilir.

Strep A semptomları arasında yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş veya deri döküntüsü yer alıyor.