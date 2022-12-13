Strep A Türkiye’de! Bir çocuk yoğun bakımda! Strep A hangi illerde görüldü? Strep A nedir, nasıl yayılır, belirtileri nelerdir?
Koronavirüs tam bitti derken bu kez de çocukları etkileyen bir virüsle karşı karşıyayız: Strep A. İngiltere'de 10'dan fazla çocuğun ölümüne neden olan Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü. Bir çocuk ise yoğun bakıma alındı. Peki Strep A nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
TEDBİRLİ OLUNMALI
Hürriyet'te yer alan habere göre, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, şu açıklamalarda bulundu: "Bizde yıllardır var olan, zaman zaman ağır hastalık da yapabilen bir bakteri. Daha önce ölüm fazla görmediğimiz bir şey olduğu için endişe verici olduğunu kabul ediyorum. Tedbirli olmak gerekiyor. Ancak bu tedavisi olan bir hastalık ve erken dönem antibiyotik başlanması gerekiyor. COVID-19 gibi hakkında hiçbir şey bilinmeyen, ilacı olmayan bir hastalık değil. Antibiyotiğe çok duyarlı bir bakteri ve antibiyotik verildikten sonra 24 saat içinde bulaştırıcılığı bitiyor."
AVRUPA'DA ANTİBİYOTİK SIKINTISI VAR
Avrupa'da vakalar yükselirken antibiyotik sıkıntısı çekilmeye başlandı. Birçok ülkede çocuklarda kullanılan antibiyotiklere erişimde sıkıntı yaşanıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Pandemi sürecinde COVID-19 dışında başka enfeksiyonları görmedik. Bir anda enfeksiyonların yükselişe geçmesiyle antibiyotik ihtiyacı yüzde 30 arttı. Şu anda Türkiye'de çok ciddi problem olmamakla birlikte çocukların kullandığı süspansiyon formundaki antibiyotiklerde sıkıntımız var" dedi.
STREP A NEDİR?
Strep A veya Grup A streptokok (GAS) boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür ve çoğu insanda herhangi bir belirtiye neden olmaz. Bununla birlikte, burun, boğaz ve akciğerlerde farklı hastalıklara neden olabilir.
Strep A semptomları arasında yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş veya deri döküntüsü yer alıyor.
Çoğu boğaz enfeksiyonu vakası tedavi olmaksızın kendi kendine iyileşir. Cilt enfeksiyonları antibiyotik gerektirebilir.Bununla birlikte Strep A,, zaman zaman invazif GAS (iGAS) olarak bilinen çok ciddi enfeksiyonlara da neden olabilir.
STREP A NASIL YAYILIR?
UKHSA'da sağlık danışmanı olan Dr. Yimmy Chow, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "A Grubu streptokok enfeksiyonları genellikle hafif hastalıkla sonuçlanır. Bunlar boğaz ağrısı, ateş ve küçük cilt enfeksiyonlarını içerir ve tam bir antibiyotik kürü ile tedavi edilebilir. Nadir vakalarda ciddi bir hastalık yaşanabilir. Yüksek ateşi, şiddetli kas ağrıları, açıklanamayan kusma veya ishal görüldüğünde hemen tıbbi yardım alınmalıdır" ifadelerini kullandı.