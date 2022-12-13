Yerli Malı Haftası ile ilgili sözler, mesajlar RESİMLİ 2022! YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ uzun, kısa 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık!

Yerli Malı Haftası geldi çattı. Her yıl okullarda çeşitli etkinlikler yapılan Yerli Malı Haftası 2022 yılında da etkinliklerle geçecek. Peki YERLİ MALI HAFTASI ne zaman? İşte YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ uzun, kısa 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık! Yerli Malı Haftası ile ilgili sözler, mesajlar RESİMLİ 2022!