Yerli Malı Haftası ile ilgili sözler, mesajlar RESİMLİ 2022! YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ uzun, kısa 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık!
Yerli Malı Haftası 1946 yılından bu yana kutlanıyor. 2022 yılında da 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' kapsamında etkinlikler yapılacak. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen Yerli Malı Haftası şiirlerilerini araştırmaya başladı. İşte YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ uzun, kısa 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık! Yerli Malı Haftası ile ilgili sözler, mesajlar RESİMLİ 2022!
Yerli Malı Haftası geldi çattı. Her yıl okullarda çeşitli etkinlikler yapılan Yerli Malı Haftası 2022 yılında da etkinliklerle geçecek. Peki YERLİ MALI HAFTASI ne zaman? İşte YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ uzun, kısa 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık! Yerli Malı Haftası ile ilgili sözler, mesajlar RESİMLİ 2022!
YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN 2022?
Bu yıl Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanacak.
YERLİ MALI HAFTASI ÖNEMİ
Yerli Malı Haftası'nda yerli tüketimin bilinçli olarak artması vurgulanır. Bu haftada tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemine dikkat çekilir.
Tüketilecek ürünlerin yerli ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.
YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ KISA-UZUN
YERLİ MALI ŞİİRİ
Yurdunu seven uyanık olur,
Önce kendi milletini korur.
Marketlerde alışveriş yaparken,
869 numaralı barkotu bulur.
Yerli malı Türk'ün malı,
Paramız ülke içinde kalmalı.
Zengin olmak isteyen herkes,
Bu bilinci çevresine yaymalı.
Ayşe-Ahmet üretip satsın,
Kazancı ile fabrika kursun.
Annem-babam burada çalışıp,
Cebine bol para girsin.
Not:Okullar için yazılmıştır.
(İshak Özlü)