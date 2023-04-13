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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 13 Nisan 2023 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 13 Nisan 2023 hava durumu

Nisan ayının ortalarına doğru ilerlerken "hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Hava sıcaklarının mevsim normallerinin altına devam ettiği ülkemizde bazı illerde yaşanan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, ülke genelindeki sağanak ve bazı bölgelerdeki kar yağışları devam edecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr
13.04.2023 12:14 - Son Güncelleme: 13.04.2023 12:14
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 11 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 13 Nisan 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 11 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 13 Nisan 2023 hava durumu

Yağışların: Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman çevreleri Van'ın güney, Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 11 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 13 Nisan 2023 hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman çevreleri Van'ın güney, Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 11 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 13 Nisan 2023 hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 11 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 13 Nisan 2023 hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

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