HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 13 Nisan 2023 hava durumu
Nisan ayının ortalarına doğru ilerlerken "hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Hava sıcaklarının mevsim normallerinin altına devam ettiği ülkemizde bazı illerde yaşanan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, ülke genelindeki sağanak ve bazı bölgelerdeki kar yağışları devam edecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların: Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman çevreleri Van'ın güney, Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman çevreleri Van'ın güney, Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı