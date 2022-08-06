Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde "Sıfır Atık" dönemi! Uygulama başlıyor...
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kamuflajlarının dikimini sağlayan Kara Dikimevi Müdürlüğü, "Sıfır Atık" projesi kapsamında erlerin eğitim elbiselerinin geri dönüşüm işlemiyle yeniden kullanımını sağladı. Sıfır Atık projesi kapsamında başlatılan pilot çalışmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda erlerin kullandığı 250 takım eğitim elbisesi geri dönüşüm tesisinde kırpılarak elyaf elde edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kamuflajlarının dikimini sağlayan Kara Dikimevi Müdürlüğü, "Sıfır Atık" projesi kapsamında erlerin eğitim elbiselerinin geri dönüşüm işlemiyle yeniden kullanımını sağladı. Sıfır Atık projesi kapsamında başlatılan pilot çalışmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda erlerin kullandığı 250 takım eğitim elbisesi geri dönüşüm tesisinde kırpılarak elyaf elde edildi.
Kara Dikimevi Müdürlüğü, olumsuz çevresel etkileri önlemeyi ve kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlayan "Sıfır Atık" projesi kapsamında geri dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.
ERLERİN EĞİTİM ELBİSELERİNDEN ELYAF ELDE EDİLDİ
Bu kapsamda başlatılan pilot çalışmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda erlerin kullandığı 250 takım eğitim elbisesi geri dönüşüm tesisinde kırpılarak elyaf elde edildi.
Geri dönüşüm işlemi sonrasında ortaya çıkan kumaşın Mehmetçiğin kullanım konforu ile ihtiyacı olan diğer tüm teknik özellikleri sağladığı yapılan analizlerle tespit edildi.
Önümüzdeki dönemde geri dönüştürülmüş elbiselerin kullanımını yaygınlaştırılmayı planlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, kullanılmış askeri üniformaları geri dönüşüm ile yeniden üniforma haline getiren ilk ordulardan biri olacak.