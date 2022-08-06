Vav TV İzle
Haberler Güncel Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde "Sıfır Atık" dönemi! Uygulama başlıyor...

Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde "Sıfır Atık" dönemi! Uygulama başlıyor...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kamuflajlarının dikimini sağlayan Kara Dikimevi Müdürlüğü, "Sıfır Atık" projesi kapsamında erlerin eğitim elbiselerinin geri dönüşüm işlemiyle yeniden kullanımını sağladı. Sıfır Atık projesi kapsamında başlatılan pilot çalışmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda erlerin kullandığı 250 takım eğitim elbisesi geri dönüşüm tesisinde kırpılarak elyaf elde edildi.

06.08.2022 15:47 - Son Güncelleme: 06.08.2022 15:47
Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde Sıfır Atık dönemi! Uygulama başlıyor...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kamuflajlarının dikimini sağlayan Kara Dikimevi Müdürlüğü, "Sıfır Atık" projesi kapsamında erlerin eğitim elbiselerinin geri dönüşüm işlemiyle yeniden kullanımını sağladı. Sıfır Atık projesi kapsamında başlatılan pilot çalışmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda erlerin kullandığı 250 takım eğitim elbisesi geri dönüşüm tesisinde kırpılarak elyaf elde edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde Sıfır Atık dönemi! Uygulama başlıyor...

Kara Dikimevi Müdürlüğü, olumsuz çevresel etkileri önlemeyi ve kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlayan "Sıfır Atık" projesi kapsamında geri dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde Sıfır Atık dönemi! Uygulama başlıyor...

ERLERİN EĞİTİM ELBİSELERİNDEN ELYAF ELDE EDİLDİ

Bu kapsamda başlatılan pilot çalışmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda erlerin kullandığı 250 takım eğitim elbisesi geri dönüşüm tesisinde kırpılarak elyaf elde edildi.

Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde Sıfır Atık dönemi! Uygulama başlıyor...

Daha sonra bu elyaflara kullanılmış pet şişelerden elde edilen polyester elyafı takviyesi yapılarak iplik üretildi. Bu iplikler, dokuma tesisinde yeniden eğitim elbiselik kumaş haline getirildi.

Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde Sıfır Atık dönemi! Uygulama başlıyor...

Geri dönüşüm işlemi sonrasında ortaya çıkan kumaşın Mehmetçiğin kullanım konforu ile ihtiyacı olan diğer tüm teknik özellikleri sağladığı yapılan analizlerle tespit edildi.

Önümüzdeki dönemde geri dönüştürülmüş elbiselerin kullanımını yaygınlaştırılmayı planlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, kullanılmış askeri üniformaları geri dönüşüm ile yeniden üniforma haline getiren ilk ordulardan biri olacak.

SON DAKİKA