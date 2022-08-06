Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde "Sıfır Atık" dönemi! Uygulama başlıyor...

Geri dönüşüm işlemi sonrasında ortaya çıkan kumaşın Mehmetçiğin kullanım konforu ile ihtiyacı olan diğer tüm teknik özellikleri sağladığı yapılan analizlerle tespit edildi.

Önümüzdeki dönemde geri dönüştürülmüş elbiselerin kullanımını yaygınlaştırılmayı planlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, kullanılmış askeri üniformaları geri dönüşüm ile yeniden üniforma haline getiren ilk ordulardan biri olacak.