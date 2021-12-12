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Mardin Nusaybin'de bulunan petrolün sevinci yaşanıyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Suriye sınırına yakın yerde yaptığı petrol keşfi, yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı. İşte Mardin Nusaybin'de bulunan petrol sevincinden kareler...

AJANSLAR
12.12.2021 14:28 - Son Güncelleme: 12.12.2021 14:40
Mardin Nusaybin’de bulunan petrolün sevinci yaşanıyor

TPAO önceki gün, Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda, Suriye sınırına 3,5 kilometre uzaklıkta bulunan 'Günyurdu-1' kuyusunda, 35 gün süren sondaj çalışmaları sonucu 1310 metre derinlikte 11,8 gravitede petrol keşfi yapıldığını açıkladı.

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Mardin Nusaybin’de bulunan petrolün sevinci yaşanıyor

Kuyunun üretim testlerine 2 gün önce başlayan TPAO'nun, bu alandaki petrol arama çalışmaları devam ederken, kuyunun bulunduğu kırsal İkiztepe Mahallesi sakinleri, yeni petrol keşfinin sevincini yaşıyor.

Mardin Nusaybin’de bulunan petrolün sevinci yaşanıyor

Petrol aramasının kendi arazilerinde yapıldığını belirten mahalle muhtarı Mehmet Latif Yenigün, "Bir buçuk ay çalıştıktan sonra yanlarına gittiğimde bana dediler ki 'Yaklaşık 1400 metreden iyi petrol çıktı'.

Mardin Nusaybin’de bulunan petrolün sevinci yaşanıyor

Böyle deyince köy namına şükrettim ve sevindim. Petrol çıkınca tabii ki ülke olarak çok sevindik. En son yanlarına gittiğimde köy halkı namına şükranlarımı sundum" dedi.

Mardin Nusaybin’de bulunan petrolün sevinci yaşanıyor

Tekir mezrasında yaşayan gençlerden Hakkı Yenigün, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde okuduğunu belirterek, hafta sonu geldiği babaevinde sevinçli haberi aldığını söyledi.

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