Mardin Nusaybin'de bulunan petrolün sevinci yaşanıyor
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Suriye sınırına yakın yerde yaptığı petrol keşfi, yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı. İşte Mardin Nusaybin'de bulunan petrol sevincinden kareler...
12.12.2021 14:28
- Son Güncelleme: 12.12.2021 14:40
Tekir mezrasında yaşayan gençlerden Hakkı Yenigün, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde okuduğunu belirterek, hafta sonu geldiği babaevinde sevinçli haberi aldığını söyledi.