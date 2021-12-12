Kırmızı bültenle aranan Tabut Ali Ukrayna’da yakalandı

Bu operasyonda suç işlediği silahları tabutta sakladığı ve mezarlıkta yatıp kalktığı için "Tabut Ali" olarak bilinen Ali Doğan Efe de yakalanıp yargılandı. Ancak yargılama uzun sürdüğü için tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.