Kırmızı bültenle aranan Tabut Ali Ukrayna'da yakalandı
Adana polisi, suç işlediği silahları tabutta sakladığı, mezarlıkta yatıp kaktığı için "Tabut Ali" olarak bilinen ve 'kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma ve tehdit' suçlarından kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari Ali Doğan Efe Ukrayna'da yakalayarak Adana'ya getirdi.
12.12.2021 10:21
- Son Güncelleme: 12.12.2021 10:21
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında "silahlı çıkar amaçlı suç örgütü" kuran şahıslara yönelik operasyon yaptı.
"Kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma, tehdit" suçlarından kaydı olan Efe için Adana polisi Kiev'e giderek teslim aldı. Adana'ya getirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.