YKS’de baraj puanı kalktı! Yeni sistem nasıl olacak puan nasıl hesaplanacak? İşte 10 soruda yeni sistem

YKS'deki değişikliği Sabah'a değerlendiren uzmanlar ise ''Artık Türkiye'de 80'lerde, 90'larda olduğu gibi üniversite sıkıntısı yok. Kontenjanlar yeterli. Dolayısıyla YKS'nin bir eleme değil, sıralama sınavına dönüşmesi gerekiyordu. Oldukça yerinde bir karar'' dedi.

Peki bu değişiklikler ne anlama geliyor? Tercihler nasıl yapılacak? Puanlar nasıl hesaplanacak? İşte 10 soruda yeni YKS: