YKS'de baraj puanı kalktı! Yeni sistem nasıl olacak puan nasıl hesaplanacak? İşte 10 soruda yeni sistem
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda önlisans tercihi yapabilmek için gerekli 150, lisans tercihi yapabilmek için de gerekli olan 180 puan barajları kaldırıldı. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) aldığı bu kararla her yıl 1 ya da 2 eksik soru yaptığı için baraj altında kalan ve bu nedenle tercih yapamayan aday artık olmayacak. Puanı hesaplanan her aday tercih yapabilecek. YKS artık bir eleme değil, sıralama sınavı oldu. ''Açıkta kaldım'' sıkıntısı sona erdi. Her yıl sınava giren 2.5 milyona yakın adaydan 1 milyona yakını barajı geçemediği için tercih yapamıyordu, bir sonraki yıl sınava giriyordu. Peki yeni sistemin detayları neler? İşte 10 soruda baraj puanı kalkan YKS...
YKS'deki değişikliği Sabah'a değerlendiren uzmanlar ise ''Artık Türkiye'de 80'lerde, 90'larda olduğu gibi üniversite sıkıntısı yok. Kontenjanlar yeterli. Dolayısıyla YKS'nin bir eleme değil, sıralama sınavına dönüşmesi gerekiyordu. Oldukça yerinde bir karar'' dedi.
Peki bu değişiklikler ne anlama geliyor? Tercihler nasıl yapılacak? Puanlar nasıl hesaplanacak? İşte 10 soruda yeni YKS:
1-TERCİH YAPABİLMENİN KOŞULU NEDİR?
Bir adayın 2 yıllık yani ön lisans programlarını tercih edebilmesi için YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) Türkçe ya da Temel Matematik testlerinin herhangi birinden 0.5 ham puan alması yani yarım net çıkarması gerekiyor.
2-LİSANS PROGRAMLARINI TERCİH EDEBİLMENİN KOŞULU NEDİR?
4 yıllık lisans programlarını tercih edebilmek için adayın Sayısal (SAY), sözel (SÖZ) ya da Eşit Ağırlıklı (EA) puanlarından birinin hesaplanması gerekiyor. Adayın YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) puan türüne ilişkin iki testin en az birinden yarım net çıkarması gerekiyor.