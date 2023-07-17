HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi! Sıcaklıklar daha da yükselecek! Bugün hava nasıl olacak? | 17 Temmuz 2023 hava durumu
Türkiye'de hava sıcaklıklarının bunaltıcı hale geldiği bugünlerde vatandaş her gün "Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. Antalya ve Muğla'da 46 dereceyi gördüğümüz bugünlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı geldi. MGM'den yapılan yeni açıklamada sıcak hava için Çarşamba günü işaret edildi. Peki İstanbul İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı.
ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR ARTARACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada; "Güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren artarak genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.
"ORTALAMANIN 4-5 YUKARISINA ÇIKACAK"
Meteoroloji danışmanı Orhan Şen ise yaptığı açıklamada, "Batı bölgelerinde sıcak hava devam ediyor. Sadece Karadeniz Bölgesi'nde yağış var pek yağış görülmüyor. Önemli bir sıcaklık durumu var. Önümüzdeki hafta sonuna doğru sıcaklıklar tekrar yükselecek. Sıcaklıklar ortalamanın 4-5 yukarısına çıkacak." ifadelerini kullandı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
TEKİRDAĞ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.