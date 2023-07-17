HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi! Sıcaklıklar daha da yükselecek! Bugün hava nasıl olacak? | 17 Temmuz 2023 hava durumu

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada; "Güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren artarak genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

"ORTALAMANIN 4-5 YUKARISINA ÇIKACAK"

Meteoroloji danışmanı Orhan Şen ise yaptığı açıklamada, "Batı bölgelerinde sıcak hava devam ediyor. Sadece Karadeniz Bölgesi'nde yağış var pek yağış görülmüyor. Önemli bir sıcaklık durumu var. Önümüzdeki hafta sonuna doğru sıcaklıklar tekrar yükselecek. Sıcaklıklar ortalamanın 4-5 yukarısına çıkacak." ifadelerini kullandı.