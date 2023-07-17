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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi! Sıcaklıklar daha da yükselecek! Bugün hava nasıl olacak? | 17 Temmuz 2023 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi! Sıcaklıklar daha da yükselecek! Bugün hava nasıl olacak? | 17 Temmuz 2023 hava durumu

Türkiye'de hava sıcaklıklarının bunaltıcı hale geldiği bugünlerde vatandaş her gün "Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. Antalya ve Muğla'da 46 dereceyi gördüğümüz bugünlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı geldi. MGM'den yapılan yeni açıklamada sıcak hava için Çarşamba günü işaret edildi. Peki İstanbul İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr
17.07.2023 09:50 - Son Güncelleme: 17.07.2023 10:10
HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi! Sıcaklıklar daha da yükselecek! Bugün hava nasıl olacak? | 17 Temmuz 2023 hava durumu

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı.

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR ARTARACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi! Sıcaklıklar daha da yükselecek! Bugün hava nasıl olacak? | 17 Temmuz 2023 hava durumu

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada; "Güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren artarak genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

"ORTALAMANIN 4-5 YUKARISINA ÇIKACAK"

Meteoroloji danışmanı Orhan Şen ise yaptığı açıklamada, "Batı bölgelerinde sıcak hava devam ediyor. Sadece Karadeniz Bölgesi'nde yağış var pek yağış görülmüyor. Önemli bir sıcaklık durumu var. Önümüzdeki hafta sonuna doğru sıcaklıklar tekrar yükselecek. Sıcaklıklar ortalamanın 4-5 yukarısına çıkacak." ifadelerini kullandı.

HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi! Sıcaklıklar daha da yükselecek! Bugün hava nasıl olacak? | 17 Temmuz 2023 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TEKİRDAĞ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi! Sıcaklıklar daha da yükselecek! Bugün hava nasıl olacak? | 17 Temmuz 2023 hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi! Sıcaklıklar daha da yükselecek! Bugün hava nasıl olacak? | 17 Temmuz 2023 hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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