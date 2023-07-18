3.423 hakim ve savcının görev yer değiştirildi! HSK ATAMA LİSTESİ 2023! Hakim savcı atama LİSTESİ full tamamı PDF indir! HDS Kararname son dakika!
3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi. İşte HSK Kararname listesi! 3 BİN 423 HAKİM VE SAVCI GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ 2023! Hakim savcı atama LİSTESİ full tamamı PDF indir! Adli ve İdari Yargı Kararnamesi son dakika!
18.07.2023 15:37 - Son Güncelleme: 18.07.2023 15:37
Son dakika... Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuya ilişkin açıklama geldi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Hakim ve Savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim.