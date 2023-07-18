3.423 hakim ve savcının görev yer değiştirildi! HSK ATAMA LİSTESİ 2023! Hakim savcı atama LİSTESİ full tamamı PDF indir! HDS Kararname son dakika!

HSK KARARNAME LİSTESİ 2023: 3 BİN 423 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ

HSK Kararnamesiyle 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.