HAVA DURUMU | Meteoroloji bu kez sıcaklıklar için uyardı! Yanacağız! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! 27 Mayıs 2022 hava durumu
Kış bir türlü bitmedi derken hava sıcaklıkları bir anda ısındı. Meteoroloji'den bu kez sıcak hava için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika açıklamasında Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceği bildirildi. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıya çıkılmaması konusunda uyarıda bulunan Uzman Doktor Murat Ülgey, özellikle sıcak havalarda sıvı kayıplarıyla birlikte vücut direncinde düşüşler yaşandığına dikkat çekti. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? Haftasonu hava nasıl olacak? İşte 27 Mayıs 2022 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artarak, Marmara Bölgesi'nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği duyuruldu. Buna göre Edirne'de hava sıcaklıklarının 32-35 derece olması tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte özellikle kronik hastalar ve yaşlılar için sıkıntılı günlerin de başladığını belirten Uzman Doktor Murat Ülgey, şeker, tansiyon yüksekliği, kalp hastalığı ve akciğer hastalığı olan kişilerde değerlerin yükselmesi ve ilaç yetersizliklerinin ortaya çıktığını ifade etti. Özellikle sıcak havalarda sıvı kayıplarıyla birlikte vücut direncinde düşüşler yaşandığını söyleyen Uzman Dr. Ülgey, özellikle kronik rahatsızlığı olanlara belirlenen saatler arasında dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.
"10.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA DIŞARIYA ÇIKILMAMALI"
Özellikle hava sıcaklığının en yüksek olduğu 10-00-16.00 saatleri arasında güneş altında dolaşılmaması gölgede ve serin yerlerde durulması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Uzman Dr. Ülgey, Bunun dışında işlerini halletmek için havanın giderek serinlendiği ve nem oranının düştüğü dönemlerde dışarı çıkılması önerisinde bulundu. Sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken noktalardan birisinin de giyim tarzı olduğunu aktaran Uzman Dr. Ülgey, kıyafet seçiminde mümkün olduğunca açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.