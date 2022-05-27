HAVA DURUMU | Meteoroloji bu kez sıcaklıklar için uyardı! Yanacağız! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! 27 Mayıs 2022 hava durumu

"10.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA DIŞARIYA ÇIKILMAMALI"

Özellikle hava sıcaklığının en yüksek olduğu 10-00-16.00 saatleri arasında güneş altında dolaşılmaması gölgede ve serin yerlerde durulması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Uzman Dr. Ülgey, Bunun dışında işlerini halletmek için havanın giderek serinlendiği ve nem oranının düştüğü dönemlerde dışarı çıkılması önerisinde bulundu. Sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken noktalardan birisinin de giyim tarzı olduğunu aktaran Uzman Dr. Ülgey, kıyafet seçiminde mümkün olduğunca açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.