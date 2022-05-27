Gaziantep’te sahte canlı bomba düzenekli saldırganın gelişi böyle görüntülendi! Güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

Yaşanan canlı bomba paniğine rağmen soğukkanlı bir şekilde hareket eden polisler, bir taraftan şahsı etkisiz hale getirirken diğer taraftan ise vatandaşlara bağırarak çatışma bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı. Anlık gelişen olayda hem kendi canlarını hem de çevredeki vatandaşları korumaya çalışan ekiplerin özverisi da saniye saniye kameralara yansıdı.

