HAVA DURUMU | Meteoroloji, AKOM ve AFAD'dan peş peşe uyarı! İstanbullular bu saate dikkat! Gök gürültülü sağanak ve dolu geliyor!
Bugün hava nasıl olacak? sorusuna hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hem de AKOM'dan yanıt geldi. Geçtiğimiz günlerde sel altında kalan İstanbul için değerlendirmede bulunan AKOM, "İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren başlayarak gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte dolu bekleniyor" dedi. Öte yandan AFAD da Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kuvvetli sağanak uyarısının ardından bir uyarı da İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi.
İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar sağanak ve dolu yağışının etkili olması bekleniyor.
AKOM'dan yapılan açıklamada, "İl genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz" ifadeleri kullanıldı.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Göller Yöresi, Kırıkkale ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güneyi ile Tekirdağ, Edirne'nin güneyi, İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2); Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Tekirdağ, Yalova ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 34°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı