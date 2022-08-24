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Haberler Güncel CHP belediyeciliğine mahkum İzmir'de yetersiz altyapı! Sokaklar göle döndü, Ege Üniversitesi'ni su bastı: Tunç Soyer'e büyük tepki

CHP belediyeciliğine mahkum İzmir'de yetersiz altyapı! Sokaklar göle döndü, Ege Üniversitesi'ni su bastı: Tunç Soyer'e büyük tepki

İzmir'de yağış ile birlikte vatandaşlar zor anlar yaşandı. CHP belediyeciliğine mahkum yetersiz altyapılı kentte sokaklar göle döndü, bazı yolları su bastı rögarlar da taştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de tepkiler gecikmedi. Bir sosyal medya kullancısı "Altyapı sorunu senelerdir İzmir'i ve İzmirlileri böyle rezillikle karşı karşıya bırakıyor. Şimdi soruyorum Tunç Soyer sadece oturmakla belediye başkanlığı oluyor mu?" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

24.08.2022 18:39 - Son Güncelleme: 24.08.2022 18:56
CHP belediyeciliğine mahkum İzmir’de yetersiz altyapı! Sokaklar göle döndü, Ege Üniversitesi’ni su bastı: Tunç Soyer’e büyük tepki

İzmir'de sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

İzmir'de sağanak yağış sonrası yollar göle döndü | VİDEO

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CHP belediyeciliğine mahkum İzmir’de yetersiz altyapı! Sokaklar göle döndü, Ege Üniversitesi’ni su bastı: Tunç Soyer’e büyük tepki

Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yolları su bastı, rögarlar taştı.

CHP belediyeciliğine mahkum İzmir’de yetersiz altyapı! Sokaklar göle döndü, Ege Üniversitesi’ni su bastı: Tunç Soyer’e büyük tepki

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına ve kapalı yerlere sığındı.

CHP belediyeciliğine mahkum İzmir’de yetersiz altyapı! Sokaklar göle döndü, Ege Üniversitesi’ni su bastı: Tunç Soyer’e büyük tepki

Kentin ana arterlerinden Karşıyaka'daki Anadolu Caddesi'nde su birikintileri araçların ilerlemesini güçleştirdi.

CHP belediyeciliğine mahkum İzmir’de yetersiz altyapı! Sokaklar göle döndü, Ege Üniversitesi’ni su bastı: Tunç Soyer’e büyük tepki

Bornova'nın Kemalpaşa Caddesi'nde de sürücüler, yolların suyla dolması nedeniyle zor anlar yaşadı.

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