CHP belediyeciliğine mahkum İzmir'de yetersiz altyapı! Sokaklar göle döndü, Ege Üniversitesi'ni su bastı: Tunç Soyer'e büyük tepki
İzmir'de yağış ile birlikte vatandaşlar zor anlar yaşandı. CHP belediyeciliğine mahkum yetersiz altyapılı kentte sokaklar göle döndü, bazı yolları su bastı rögarlar da taştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de tepkiler gecikmedi. Bir sosyal medya kullancısı "Altyapı sorunu senelerdir İzmir'i ve İzmirlileri böyle rezillikle karşı karşıya bırakıyor. Şimdi soruyorum Tunç Soyer sadece oturmakla belediye başkanlığı oluyor mu?" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.
24.08.2022 18:39 - Son Güncelleme: 24.08.2022 18:56
İzmir'de sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.