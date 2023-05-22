HAVA DURUMU | Meteoroloji 12 ili sarı kodla uyardı! Çok kuvvetli geliyor sele dikkat! Bugün hava nasıl olacak? | 22 Mayıs 2023 hava durumu
Bugün hava nasıl olacak sorusu Mayıs ayının sonlarına doğru gelirken cevabı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için 12 kenti şiddetli yağışa karşı "sarı" kodla uyardı. Yetkililer, su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara çağrı yaptı. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu
22.05.2023 10:05 - Son Güncelleme: 22.05.2023 10:05