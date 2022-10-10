Başkan Erdoğan Assos ve Troya tünellerini açıyor! Süre bir saatten 5 dakikaya düşecek!

Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'yla beraber, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Sayın Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; hayırlı olmasını diliyor; tüm hemşehrilerimizi bu önemli açılışa katılmaya davet ediyoruz" dedi.