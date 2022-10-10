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Başkan Erdoğan Assos ve Troya tünellerini açıyor! Süre bir saatten 5 dakikaya düşecek!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın saat 14.00'te yapılacak Assos ve Troye Tünelleri sayesinde yoluculuk süresi bir saatten 5 dakikaya düşecek.

10.10.2022 14:14 - Son Güncelleme: 10.10.2022 14:14
Başkan Erdoğan Assos ve Troya tünellerini açıyor! Süre bir saatten 5 dakikaya düşecek!

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 11 Ekim 2022 Salı günü gerçekleşecek Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve Assos-Troya tünellerinin açılışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan Assos ve Troya tünellerini açıyor! Süre bir saatten 5 dakikaya düşecek!

Turan, "İki muazzam tünel yarın saat 14.00'te hemşehrilerimizin hizmetine sunuluyor. Cumhurbaşkanımızın video konferans bağlantısıyla teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın katılımıyla Ayvacık Küçükkuyu rampalarındaki bölgemizin en önemli yatırımlarından Assos ve Troya tünellerimizin açılış törenini gerçekleştireceğiz.

Başkan Erdoğan Assos ve Troya tünellerini açıyor! Süre bir saatten 5 dakikaya düşecek!

Heyecanlıyız, gururluyuz. 1700 metre ve 4100 metre olan tünellerimiz ile bazen 1 saati bulan dağ yolu 5 dakikaya düşecek.

Başkan Erdoğan Assos ve Troya tünellerini açıyor! Süre bir saatten 5 dakikaya düşecek!

Tüneller yılda 100 milyon TL'nin çok üzerinde tasarruf sağlayacak, trafik güvenliği ile birlikte bölge turizmine ve ticaretine de önemli katkı sunacak.

Başkan Erdoğan Assos ve Troya tünellerini açıyor! Süre bir saatten 5 dakikaya düşecek!

Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'yla beraber, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Sayın Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; hayırlı olmasını diliyor; tüm hemşehrilerimizi bu önemli açılışa katılmaya davet ediyoruz" dedi.

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