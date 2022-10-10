Başkan Erdoğan Assos ve Troya tünellerini açıyor! Süre bir saatten 5 dakikaya düşecek!
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın saat 14.00'te yapılacak Assos ve Troye Tünelleri sayesinde yoluculuk süresi bir saatten 5 dakikaya düşecek.
10.10.2022 14:14 - Son Güncelleme: 10.10.2022 14:14
Turan, "İki muazzam tünel yarın saat 14.00'te hemşehrilerimizin hizmetine sunuluyor. Cumhurbaşkanımızın video konferans bağlantısıyla teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın katılımıyla Ayvacık Küçükkuyu rampalarındaki bölgemizin en önemli yatırımlarından Assos ve Troya tünellerimizin açılış törenini gerçekleştireceğiz.