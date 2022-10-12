İlk kar ne zaman yağacak? Her yer beyaza bürünecek! Çok kuvvetli geliyor! 12-16 Ekim HAVA DURUMU | Prof. Dr. Şen uyardı! " 2023'ün ilk 3 ayı..."

Türkiye kışı nasıl geçirecek, yoğun bir kar yağışı olacak mı? Havaların yavaş yavaş soğuması ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de kar yağışının etkili olacağı tarihe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Kar yağışı daha çok bu aylarda etkili olacak" diyen Orhan Şen, "Bu sene 'La Nina'lı bir yıl olacak'" ifadelerini kullandı. Peki kar yağışı ne zaman başlayacak? 12 Ekim hava durumu nasıl? Bu hafta yağış var mı? İşte merak edilenler...