HAVA DURUMU | Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Hafta sonuna dikkat! 8 dereceye kadar düşecek | 15 Kasım 2023 hava durumu

Kasım ayının ortalarına yaklaşırken Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. Bir gün yağışlı, bir gün soğuk havanın hakim olduğu bugünlerde vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını araştırmadan dışarıya çıkmıyor. MGM'den gelen son uyarı ise İstanbulluları hafta sonu planından edecek. İstanbul'un kapısına kadar kar yağışı dayanırken sıcaklıkların bir anda 8 dereceye düşeceği ifade ediliyor. İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde cuma ve cumartesi günü yoğun kar yağışı gerçekleşeceğini söylerken İstanbul'da da Şubat'ın ilk haftasında kar yağışı beklendiğini belirtti.
MARMARA İÇİN KAR UYARISI
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün itibariyle Doğu Anadolu'ya kar yağışı bekleniyor. Bu kar yağışı ayın 18'i-19'unda da Marmara'nın güneyine İstanbul hariç, İstanbul'a olmaz, Uludağ'a yağar. Batı Karadeniz'in iç kesimlerine de kar yağışı gelecek. Anadolu'da şimdiye kadar kar yağması lazımdı"