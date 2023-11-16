Dört duvarı boyladılar! Fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler lüks yaşantılarını göze sokan diğer fenomenlere çevrilmişti. Bu isimlerden birisi de Nihal-Bahar Candan kardeşlerdi. Geçtiğimiz günlerde para aklama iddiasıyla gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan adliyeye sevk edildi. Yeni gelen ayrıtınya göre çetenin hayvancılık işine girerek kara para akladığı iddia edildi. Öte yandan alınan son dakika bilgisine göre dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçundan gözaltına olan fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.