Dört duvarı boyladılar! Fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler lüks yaşantılarını göze sokan diğer fenomenlere çevrilmişti. Bu isimlerden birisi de Nihal-Bahar Candan kardeşlerdi. Geçtiğimiz günlerde para aklama iddiasıyla gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan adliyeye sevk edildi. Yeni gelen ayrıtınya göre çetenin hayvancılık işine girerek kara para akladığı iddia edildi. Öte yandan alınan son dakika bilgisine göre dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçundan gözaltına olan fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dolandırıcılıktan elde edilen paraları aklamak iddiasıyla gözaltına alınan fenomen Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kardeşlerin gözaltına alındığı olay şu şekilde gelişti: Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2020'de gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı.
İstanbul'da "Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" yalanıyla birçok kişiyi dolandıran Eren K.'nın liderliğini yaptığı çete, polis ekiplerince düzenlenen baskınla çökertildi. Çetenin elde ettiği paralarla Tokat'ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı iddia edildi. Düzenlenen operasyonda 275 büyükbaş, 473 küçükbaş hayvan ele geçirildi. 24 kişi gözaltına alınırken şebekenin vurgun büyüklüğünün 90 milyon lira olduğu kaydedildi.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili 29 müşteki olduğu ortaya çıktı. 24 kişinin tutuklandığı olayın ardından soruşturma dosyası kapanmadı. Yapılan zincirleme çalışmaların ardından çetenin devamı olduğu iddia edilen Onur A.'nın liderlik ettiği bir şebeke takibe alınmaya başlandı.