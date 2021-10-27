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Kasım ara tatil ne zaman 2021? İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Mahmut Özer 9 günlük tatil tarihini açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ara tatile gireceği tarihi açıkladı. Milyonlarca öğrenci 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Kasım ayında ilk ara tatile girecek. Bakan Özer net tarihi duyurdu. Öğrenci ve velilerin bir süredir merakla araştırdığı Kasım ayı ilk ara tatili hakkında detaylar haberimizde. Peki Kasım ara tatil ne zaman 2021? İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 9 günlük tatil ne zaman?

27.10.2021 12:01 - Son Güncelleme: 27.10.2021 12:02
Mahmut Özer 9 günlük tatil tarihini açıkladı! Kasım ara tatil ne zaman 2021? İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Okulların tatile gireceği tarih belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl yakın süredir uzaktan eğitim gören öğrenciler nihayet Eylül ayında 2021-2022 eğitim öğretim yılına yüz yüze başladı. Derslere ilk aranın verileceği tarih netleşti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kasım ara tatil ne zaman 2021? İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 9 günlük tatil ne zaman? sorularının yanıtlarını verdi. Yeni yılık MEB takviminde de tüm detaylar yer alıyor. İşte 2021-2022 MEB çalışma takvimi ve Bakan Özer'in açıklamaları...

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Mahmut Özer 9 günlük tatil tarihini açıkladı! Kasım ara tatil ne zaman 2021? İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

KASIM ARA TATİL NE ZAMAN 2021?

Milyonlarca öğrenci yakın tarihte ilk ara tatillerine girecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak. Öğrenciler 5 gün boyunca dinlenebilecek. 19 Kasım 2021 Cuma ara tatil sona erecek.

Mahmut Özer 9 günlük tatil tarihini açıkladı! Kasım ara tatil ne zaman 2021? İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

İlk ara tatil 15 Kasım'da başlayıp 19 Kasım'da bitecek. Böylece öğrenciler 12 Kasım Cuma'dan 21 Kasım Pazar gününe kadar 9 günlük tatil yapmış olacak.

Mahmut Özer 9 günlük tatil tarihini açıkladı! Kasım ara tatil ne zaman 2021? İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Mahmut Özer 9 günlük tatil tarihini açıkladı! Kasım ara tatil ne zaman 2021? İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

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