Kasım ara tatil ne zaman 2021? İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Mahmut Özer 9 günlük tatil tarihini açıkladı!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ara tatile gireceği tarihi açıkladı. Milyonlarca öğrenci 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Kasım ayında ilk ara tatile girecek. Bakan Özer net tarihi duyurdu. Öğrenci ve velilerin bir süredir merakla araştırdığı Kasım ayı ilk ara tatili hakkında detaylar haberimizde. Peki Kasım ara tatil ne zaman 2021? İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 9 günlük tatil ne zaman?
27.10.2021 12:01
- Son Güncelleme: 27.10.2021 12:02
Okulların tatile gireceği tarih belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl yakın süredir uzaktan eğitim gören öğrenciler nihayet Eylül ayında 2021-2022 eğitim öğretim yılına yüz yüze başladı. Derslere ilk aranın verileceği tarih netleşti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kasım ara tatil ne zaman 2021? İlk ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 9 günlük tatil ne zaman? sorularının yanıtlarını verdi. Yeni yılık MEB takviminde de tüm detaylar yer alıyor. İşte 2021-2022 MEB çalışma takvimi ve Bakan Özer'in açıklamaları...