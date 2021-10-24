Vav TV İzle
Haberler Güncel Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Türkevi'nin 4 yıllık yapım süreci 1,5 dakikalık videoda

Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Türkevi'nin 4 yıllık yapım süreci 1,5 dakikalık videoda

Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı New York'taki Türkevi'nin 4 yıllık yapım sürecine ilişkin 1,5 dakikalık video yayınlandı. Bundan 44 yıl önce ABD'deki Türk toplumunun manevi desteği ve merhum Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in vizyonuyla zor şartlarda teknoloji devi IBM şirketinden satın alınan Türkevi, 1977'den 2014'e kadar Türk diplomatik misyonlarına hizmet verdikten sonra 4 yılda yıkılıp aynı yere yeniden inşa edildi.

24.10.2021 14:09 - Son Güncelleme: 24.10.2021 14:09
Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Türkevi’nin 4 yıllık yapım süreci 1,5 dakikalık videoda

Açılışı 20 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan New York'taki Türkevi'nin 4 yıllık yapım sürecinin zaman atlamalı (time-lapse) 1,5 dakikalık video görüntüleri yayınlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Türkevi’nin 4 yıllık yapım süreci 1,5 dakikalık videoda

Binanın yapımını üstlenen AECOM Tishman/IC İçtaş yüklenici ortaklığının çekimlerini gerçekleştirdiği, New York'un Türkiye Başkonsolosluğundan ulaşılan özel video görüntüleri, temelden aynalı gökdelen camlarının takılması olan son işçiliğe kadar yeni Türkevi'nin yapım aşamalarını gösteriyor.

Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Türkevi’nin 4 yıllık yapım süreci 1,5 dakikalık videoda

46. Sokak ile 1. Cadde köşesindeki Türkevi'ne komşu binadan iki ayrı kamera ile çekilen görüntüler, zaman atlamalı çekim tekniğiyle 4 yıl süren binanın yapımını 1 buçuk dakikada özetliyor.

Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Türkevi’nin 4 yıllık yapım süreci 1,5 dakikalık videoda

Görüntüler, binanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temelinin atıldığı 18 Eylül 2017 ile açılışının gerçekleştirdiği 20 Eylül 2021 tarihleri arasındaki süreci kapsıyor.

Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Türkevi’nin 4 yıllık yapım süreci 1,5 dakikalık videoda

44 YIL ÖNCE IBM'DEN SATIN ALINMIŞTI
Bundan 44 yıl önce ABD'deki Türk toplumunun manevi desteği ve merhum Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in vizyonuyla zor şartlarda teknoloji devi IBM şirketinden satın alınan Türkevi, 1977'den 2014'e kadar Türk diplomatik misyonlarına hizmet verdikten sonra 4 yılda yıkılıp aynı yere yeniden inşa edildi.

Yenilenen Türkevi binasının açılışını 20 Eylül'de gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gururluyuz çünkü bu eserle New York'un silüetine tarihi ve geleneksel mimarimizin güzelliklerini ve zarafetini yansıtıyoruz. Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı." ifadelerini kullanmıştı.

Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Türkevi’nin 4 yıllık yapım süreci 1,5 dakikalık videoda

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinin tam karşısında yer alan 35 katlı Türkevi binasında, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, New York Başkonsolosluğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilciği yer alıyor.

"ÇEVRE DOSTU GÖKDELEN"
Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip yeni Türkevi binası, 171 metre yükseklikle hemen karşısındaki BM binası, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliğin yanında bulunuyor.

Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı! Türkevi’nin 4 yıllık yapım süreci 1,5 dakikalık videoda

BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, üstünde lojmanların yer aldığı Türkevi, birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina özelliğine sahip.

SON DAKİKA