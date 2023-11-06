Hakan Fidan - Antony Blinken görüşmesi dünya basınında: Türkler Blinken’ın İsrail planını biliyordu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'nin 'Yahudi' Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ankara'daki görüşmesi dünya basınında geniş yer aldı. Türkiye'nin Gazze mesajlarıyla dolu görüşmede Hakan Fidan'ın tavrını manşete taşıyan dünya basını "Türkler Blinken'ın İsrail planını biliyordu" yorumunda bulundu.
Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı katliamda en büyük destekçisi ABD oldu.
İlk günden bu yanan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken kendisinin de Yahudi olduğunu söyledi, Joe Biden hem silah hem asker desteğinde bulundu.
Blinken'ın İsrail'i birçok kez ziyaret etmesi ve ziyaretlerin hemen ardından Gazze'ye yönelik büyük bombalamalar Türkiye'nin de gözünden kaçmadı. Yaşanan tüm bu gelişmeler ışığında Blinken, Hakan Fidan ile görüşmek için dün gece Ankara'ya indi.
HAK EDENE HAK ETTİĞİ DİLDEN
Blinken'ın teamüllerin dışında, Dışişleri Bakanı veya üst düzey bir Türk yetkili olmadan karşılanmasıyla ABD'ye net bir mesaj verildi.
HAKAN FİDAN'DAN BLINKEN'I ŞOKA UĞRATAN HAMLE
Gözler Hakan Fidan ile yapılacak görüşmeye çevrilmişti. Blinken, Hakan Fidan'a sarılmak isteyince Fidan kendisini tek hamlede engelledi.