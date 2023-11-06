Hakan Fidan - Antony Blinken görüşmesi dünya basınında: Türkler Blinken’ın İsrail planını biliyordu

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Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaptığı katliamda en büyük destekçisi ABD oldu.

İlk günden bu yanan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken kendisinin de Yahudi olduğunu söyledi, Joe Biden hem silah hem asker desteğinde bulundu.

Blinken'ın İsrail'i birçok kez ziyaret etmesi ve ziyaretlerin hemen ardından Gazze'ye yönelik büyük bombalamalar Türkiye'nin de gözünden kaçmadı. Yaşanan tüm bu gelişmeler ışığında Blinken, Hakan Fidan ile görüşmek için dün gece Ankara'ya indi.