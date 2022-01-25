CHP'li İBB karla mücadelede sınıfta kalınca İstanbullular yaya kaldı
Günlerdir yoğun kar uyarısı yapılmasına rağmen CHP'li İBB tedbir almayınca yollar felç oldu. Tuzlama çalışmalarının yetersiz kalması ulaşımda felakete yol açtı. İşe gitmek zorunda olan vatandaşlar ise yürümeyi tercih etti. Ara sokaklardan çıkanlar, toplu taşıma ve taksiye yöneldi.
25.01.2022 09:25
- Son Güncelleme: 25.01.2022 09:26
İstanbulda etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından saat 13.00'a kadar özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı.