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CHP'li İBB karla mücadelede sınıfta kalınca İstanbullular yaya kaldı

Günlerdir yoğun kar uyarısı yapılmasına rağmen CHP'li İBB tedbir almayınca yollar felç oldu. Tuzlama çalışmalarının yetersiz kalması ulaşımda felakete yol açtı. İşe gitmek zorunda olan vatandaşlar ise yürümeyi tercih etti. Ara sokaklardan çıkanlar, toplu taşıma ve taksiye yöneldi.

25.01.2022 09:25 - Son Güncelleme: 25.01.2022 09:26
CHP’li İBB karla mücadelede sınıfta kalınca İstanbullular yaya kaldı

İstanbulda etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından saat 13.00'a kadar özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı.

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CHP’li İBB karla mücadelede sınıfta kalınca İstanbullular yaya kaldı

İşe gitmek zorunda olan vatandaşlar ise yürümeyi tercih etti. Ara sokaklardan çıkanlar, toplu taşıma ve taksiye yöneldi.

CHP’li İBB karla mücadelede sınıfta kalınca İstanbullular yaya kaldı

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla, saat 13.00'a kadar özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Özel araçlarını çıkaramayan vatandaşlar ise yürüyerek toplu taşımaya ulaşmaya çalıştı.

CHP’li İBB karla mücadelede sınıfta kalınca İstanbullular yaya kaldı

Kağıthane'de kimi taksiye binerken kimi de metrobüs ile işe gitmeye çalıştı.

CHP’li İBB karla mücadelede sınıfta kalınca İstanbullular yaya kaldı

"ÖZEL ARACIMI ÇIKARMADIM; YÜRÜYORUM"
Özel aracını çıkaramadığı için yürüyerek işe giden Yücel Ünal "Özel aracımı çıkaramadım. Biz de yürüyoruz. Yapacak bir şey yok. Biz zaten önceden tedbirimizi almıştık. Aracımızı garaja koymuştuk.

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