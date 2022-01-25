CHP’li İBB karla mücadelede sınıfta kalınca İstanbullular yaya kaldı

"ÖZEL ARACIMI ÇIKARMADIM; YÜRÜYORUM"

Özel aracını çıkaramadığı için yürüyerek işe giden Yücel Ünal "Özel aracımı çıkaramadım. Biz de yürüyoruz. Yapacak bir şey yok. Biz zaten önceden tedbirimizi almıştık. Aracımızı garaja koymuştuk.