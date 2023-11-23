Dilan ve Engin Polat işte şimdi çıkmaza girdi! Eşi Engin Polat'ı aradı: İntihar etmek istiyorum

Kısa süre içerisinde kavuştukları serveti göze sokarak yaşamayı tercih eden Dilan ve Engin Polat'ın düzenli paylaşımları zaman içerisinde "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" sorularını beraberinde getirmişti. MASAK'ın başlattığı soruşturmayla kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan ve Engin Polat'a kötü haber bugün geldi. Şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan da itirafçı oldu. Polat çiftinin vergi cezasından kaçmak adına malları ellerinden nasıl çıkardıklarını tek tek anlatan Zümrüt Yerebakan, Engin Polat hakkında çok konuşulacak itirafta bulundu. Öte yandan çıkmaza giren Dilan Polat, Çorlu Cezaevi'nde bulunan eşi Engin Polat'ı telefonla arayarak "intihar etmek istiyorum" dedi.