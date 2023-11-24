HAVA DURUMU | İstanbul'da kar kapıya dayandı uyarılar peş peşe geldi! Pazar gününe dikkat! Bomba siklon geliyor | 24 Kasım 2023 hava durumu

1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Manisa, Denizli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.