HAVA DURUMU | İstanbul'da kar kapıya dayandı uyarılar peş peşe geldi! Pazar gününe dikkat! Bomba siklon geliyor | 24 Kasım 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Manisa, Denizli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
"BOMBA SİKLON" UYARISI
Öte yandan Hava Forum'un sosyal medya hesabından "Bomba siklon" ve şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Saatler içinde sıcaklığın düşeceği belirtilen açıklamada, rüzgarın saatte 80-110 km'yi bulabileceği ifade edildi.
Hava Forum'un paylaşımı şu şekilde:
"Bu hafta sonu Türkiye'nin gündemi 'Bomba Siklon' ve fırtına olacak ! Tam Türkiye üzerinde sıcak ve soğuk havanın çarpışması gerçekleşecek. Önce lodosla ılık hava sonra karayelle bir anda kış havası yaşayacağız. Saatler içinde sıcaklık çakılacak. Pazar günü Karadeniz sahil şeridi yıkıcı fırtınadan hasar görebilir. Dikkatli olunmalı, sahil bandında karayelim hamleleri 80-110 kilometreyi bulabilir."