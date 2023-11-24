PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

HAVA DURUMU | İstanbul'da kar kapıya dayandı uyarılar peş peşe geldi! Pazar gününe dikkat! Bomba siklon geliyor | 24 Kasım 2023 hava durumu

Hava sıcaklıkları bir anda düşerken geçtiğimiz pazar günü İstanbul'a ilk kar yağışı geldi. Pazar sabahına karla uyanan İstanbullular bu hafta sonu havanın nasıl olacağını araştırmaya başladılar. MGM, İstanbul için 26 Kasım Pazar gününe kar uyarısında bulundu. Sıcaklıkların 9 derece birden düşmesi beklenen valilik alınan tedbirleri açıkladı. Öte yandan bir uyarı da "Bomba siklon" için geldi. Peki "Bomba siklon" nedir? Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 08:50 Güncelleme 24 Kasım 2023, 13:54
HAVA DURUMU | İstanbul’da kar kapıya dayandı uyarılar peş peşe geldi! Pazar gününe dikkat! Bomba siklon geliyor | 24 Kasım 2023 hava durumu 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Manisa, Denizli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | İstanbul’da kar kapıya dayandı uyarılar peş peşe geldi! Pazar gününe dikkat! Bomba siklon geliyor | 24 Kasım 2023 hava durumu 2

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU | İstanbul’da kar kapıya dayandı uyarılar peş peşe geldi! Pazar gününe dikkat! Bomba siklon geliyor | 24 Kasım 2023 hava durumu 3

"BOMBA SİKLON" UYARISI
Öte yandan Hava Forum'un sosyal medya hesabından "Bomba siklon" ve şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Saatler içinde sıcaklığın düşeceği belirtilen açıklamada, rüzgarın saatte 80-110 km'yi bulabileceği ifade edildi.

Hava Forum'un paylaşımı şu şekilde:
"Bu hafta sonu Türkiye'nin gündemi 'Bomba Siklon' ve fırtına olacak ! Tam Türkiye üzerinde sıcak ve soğuk havanın çarpışması gerçekleşecek. Önce lodosla ılık hava sonra karayelle bir anda kış havası yaşayacağız. Saatler içinde sıcaklık çakılacak. Pazar günü Karadeniz sahil şeridi yıkıcı fırtınadan hasar görebilir. Dikkatli olunmalı, sahil bandında karayelim hamleleri 80-110 kilometreyi bulabilir."

SON DAKİKA