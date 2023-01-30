HAVA DURUMU | İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı! Meteorolojiden yeni uyarı: Kar ne kadar sürecek?
Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayınlanırken, İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı da öğle saatlerinden itibaren başladı. Avrupa yakasında özellikle İstanbul Havalimanı ve çevresinde etkili olan kar, Anadolu yakasında ise Beykoz civarında etkisini gösterdi. Meteorolojiden yapılan hava durumu tahminlerine ise revize geldi. Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Kar yağışı devam edecek mi? Yeni hava durumu tahminleri nasıl? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Bitlis ve Iğdır çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.
PROF. DR. ORHAN ŞEN DİKKAT ÇEKTİ: 'ISI ADASI' ETKİSİ
Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin dikkat çeken mesajlar paylaştı.
Prof. Dr. Şen, "Öncelikle İstanbul'a kar tahmininde bölgeyi söylemek gerek. İstanbul Çatalca'dan Gebze'ye kadar kırsal alanı da yoğun şehirleşmiş bölgeyi de kapsıyor. Bu bölgeler için aynı tahmini yaparsanız yanılırsınız. Zira şehirleşmiş bölgede "Isı Adası" etkisi var. Ben İstanbul'a kar tahmini yaparken şehir merkezini dikkate alırım zira etkilenecek nüfus orada. 15 milyon kişi bu bölgede yaşıyor. kar yağınca en azından çatılarda örtü yapmalı. Yani hem havada hem yerde görmeliyiz. Benim tahminimdeki ana tema bu şekilde" ifadelerini kullandı.