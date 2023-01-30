HAVA DURUMU | İstanbul’da günlerdir beklenen kar yağışı başladı! Meteorolojiden yeni uyarı: Kar ne kadar sürecek?

PROF. DR. ORHAN ŞEN DİKKAT ÇEKTİ: 'ISI ADASI' ETKİSİ

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin dikkat çeken mesajlar paylaştı.

Prof. Dr. Şen, "Öncelikle İstanbul'a kar tahmininde bölgeyi söylemek gerek. İstanbul Çatalca'dan Gebze'ye kadar kırsal alanı da yoğun şehirleşmiş bölgeyi de kapsıyor. Bu bölgeler için aynı tahmini yaparsanız yanılırsınız. Zira şehirleşmiş bölgede "Isı Adası" etkisi var. Ben İstanbul'a kar tahmini yaparken şehir merkezini dikkate alırım zira etkilenecek nüfus orada. 15 milyon kişi bu bölgede yaşıyor. kar yağınca en azından çatılarda örtü yapmalı. Yani hem havada hem yerde görmeliyiz. Benim tahminimdeki ana tema bu şekilde" ifadelerini kullandı.