Türkiye'den kar yağışlarıyla ilgili son dakika haberleri geliyor... Kara kış geldi çattı! İl il hava durumları
Türkiye geçitiğimiz günden itibaren yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'de etkili olan kar yağışı dolayısı ile vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı. Bolu'da Doğu Gişeleri ile Yeniçağa arasında yoğun kar yağışı ile buzlanma sonrası çok sayıda TIR kaydı. Kayan TIR'lar Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönününde ulaşımda aksama yaşandı. Türkiye'nin en soğuk bölgesi Van'ın Çaldıran ilçesi oldu, sıcaklık -39 dereceye kadar düşerken Gaziantep'te de kar hayatı adeta felç etti. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da 6 ila 8 derece düşmesi öngörülüyor.
19.01.2022 15:24
- Son Güncelleme: 19.01.2022 15:43
Kar yağışı, TEM yolu ve D-100 yolu geçişlerinde ulaşımı aksattı. TEM yolunun Bolu Doğu gişeleri ile Yeniçağa arasında çok sayıda TIR'ın kayması nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ekipleri de kayan TIR'ları çekmek için çalışma başlattı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarına rağmen yoğun kar yağışı nedeniyle yollar, yine beyaz örtüyle kaplandı.
D-100 YOLU, 2 SAATTE AÇILDI
Bolu'da TEM'in ardından D-100 yolunun da Ankara yönü, 2 saat süren çalışmaların ardından ulaşıma tekrar açıldı. Yoğun kar yağışı ve zeminin karla kaplı olması nedeniyle ulaşım, güçlükle sağlanırken, Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.