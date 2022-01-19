Türkiye’den kar yağışlarıyla ilgili son dakika haberleri geliyor... Kara kış geldi çattı! İl il hava durumları

Kar yağışı, TEM yolu ve D-100 yolu geçişlerinde ulaşımı aksattı. TEM yolunun Bolu Doğu gişeleri ile Yeniçağa arasında çok sayıda TIR'ın kayması nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ekipleri de kayan TIR'ları çekmek için çalışma başlattı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarına rağmen yoğun kar yağışı nedeniyle yollar, yine beyaz örtüyle kaplandı.