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Haberler Güncel Türkiye'den kar yağışlarıyla ilgili son dakika haberleri geliyor... Kara kış geldi çattı! İl il hava durumları

Türkiye'den kar yağışlarıyla ilgili son dakika haberleri geliyor... Kara kış geldi çattı! İl il hava durumları

Türkiye geçitiğimiz günden itibaren yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'de etkili olan kar yağışı dolayısı ile vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı. Bolu'da Doğu Gişeleri ile Yeniçağa arasında yoğun kar yağışı ile buzlanma sonrası çok sayıda TIR kaydı. Kayan TIR'lar Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönününde ulaşımda aksama yaşandı. Türkiye'nin en soğuk bölgesi Van'ın Çaldıran ilçesi oldu, sıcaklık -39 dereceye kadar düşerken Gaziantep'te de kar hayatı adeta felç etti. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da 6 ila 8 derece düşmesi öngörülüyor.

AJANSLAR
19.01.2022 15:24 - Son Güncelleme: 19.01.2022 15:43
Türkiye’den kar yağışlarıyla ilgili son dakika haberleri geliyor... Kara kış geldi çattı! İl il hava durumları

Kar yağışı, TEM yolu ve D-100 yolu geçişlerinde ulaşımı aksattı. TEM yolunun Bolu Doğu gişeleri ile Yeniçağa arasında çok sayıda TIR'ın kayması nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ekipleri de kayan TIR'ları çekmek için çalışma başlattı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarına rağmen yoğun kar yağışı nedeniyle yollar, yine beyaz örtüyle kaplandı.

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Türkiye’den kar yağışlarıyla ilgili son dakika haberleri geliyor... Kara kış geldi çattı! İl il hava durumları

D-100 yolunun Bolu merkezi geçişinde de kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü, ulaşıma kapandı.

Türkiye’den kar yağışlarıyla ilgili son dakika haberleri geliyor... Kara kış geldi çattı! İl il hava durumları

TEM'İN ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE AÇILDI

TEM yolunun Bolu Doğu gişeleri ile Yeniçağa arasında TIR'ların kayması sonucu saat 11.30 sıralarında kapanan Ankara yönü, araçların çekilmesiyle saat 12.30 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı. Araç kuyruğu nedeniyle yolda ulaşım, güçlükle sağlanıyor.

Türkiye’den kar yağışlarıyla ilgili son dakika haberleri geliyor... Kara kış geldi çattı! İl il hava durumları

Öte yandan D-100 yolu Bolu geçişinin Çaydurt ile Gerede kesimlerinde, TIR'ların kayması sonucu kapanan Ankara yönünün de ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Türkiye’den kar yağışlarıyla ilgili son dakika haberleri geliyor... Kara kış geldi çattı! İl il hava durumları

D-100 YOLU, 2 SAATTE AÇILDI

Bolu'da TEM'in ardından D-100 yolunun da Ankara yönü, 2 saat süren çalışmaların ardından ulaşıma tekrar açıldı. Yoğun kar yağışı ve zeminin karla kaplı olması nedeniyle ulaşım, güçlükle sağlanırken, Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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