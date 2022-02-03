Vakalar 100 bini geçti uzman isimden milyonların beklediği haber geldi! Vakalar ne zaman düşecek? İşte o tarih
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle Türkiye'de vakalar 110 bine geldi. Koronavirüs vakalarının bir anda artmasının ardından milyonlarca kişi vakaların ne zaman azalacağını araştırmaya başladı. Merak edilen konuya Prof. Dr. Alper Şener açıklama yaptı. İşte koronavirüs vakalarının düşeceği tarih.
03.02.2022 12:25
- Son Güncelleme: 03.02.2022 12:32
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, şubat ayının ikinci haftasında pik yaşanabileceğini belirterek, "Bu pikten sonra şubat ayının sonunda hızlı bir düşüş bekliyoruz. Bu zaman diliminde özellikle 65 yaş ve üzeri grup, aşılanma sürecini tamamlamalı. Hala zaman var" dedi.
Kentteki koronavirüs vakalarını, son 2 haftayı kıyaslayarak değerlendiren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "İzmir'de vakalar 100 binde 714'ten 100 binde 729'a çıktı. İstanbul'a göre kıyaslayalım. İstanbul'daki olgu sayıları, statik duruma geçmişken İzmir'deki artış devam ediyor ve süreceğe benziyor.