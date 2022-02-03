Vakalar 100 bini geçti uzman isimden milyonların beklediği haber geldi! Vakalar ne zaman düşecek? İşte o tarih

Buna karşın yatış sayısı stabil gözüküyor, en azından görev yaptığım hastanede böyle. Yoğun bakım demeyeyim ancak yatan hasta sayısında da artış var. Yatan hasta sayısındaki artış, birkaç hafta sürerse bunların genelde yoğun bakıma da yansıdığını görüyoruz" diye konuştu.

