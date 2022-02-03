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Vakalar 100 bini geçti uzman isimden milyonların beklediği haber geldi! Vakalar ne zaman düşecek? İşte o tarih

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle Türkiye'de vakalar 110 bine geldi. Koronavirüs vakalarının bir anda artmasının ardından milyonlarca kişi vakaların ne zaman azalacağını araştırmaya başladı. Merak edilen konuya Prof. Dr. Alper Şener açıklama yaptı. İşte koronavirüs vakalarının düşeceği tarih.

03.02.2022 12:25 - Son Güncelleme: 03.02.2022 12:32
Vakalar 100 bini geçti uzman isimden milyonların beklediği haber geldi! Vakalar ne zaman düşecek? İşte o tarih

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, şubat ayının ikinci haftasında pik yaşanabileceğini belirterek, "Bu pikten sonra şubat ayının sonunda hızlı bir düşüş bekliyoruz. Bu zaman diliminde özellikle 65 yaş ve üzeri grup, aşılanma sürecini tamamlamalı. Hala zaman var" dedi.

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Vakalar 100 bini geçti uzman isimden milyonların beklediği haber geldi! Vakalar ne zaman düşecek? İşte o tarih

Kentteki koronavirüs vakalarını, son 2 haftayı kıyaslayarak değerlendiren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "İzmir'de vakalar 100 binde 714'ten 100 binde 729'a çıktı. İstanbul'a göre kıyaslayalım. İstanbul'daki olgu sayıları, statik duruma geçmişken İzmir'deki artış devam ediyor ve süreceğe benziyor.

Vakalar 100 bini geçti uzman isimden milyonların beklediği haber geldi! Vakalar ne zaman düşecek? İşte o tarih

İzmir'de oransal olarak 100 binde 15'lik bir artış oldu. Bu daha da artarak devam edebilir. Ayakta başvurusu sayısında halihazırda yüksek rakamlardayız.

Vakalar 100 bini geçti uzman isimden milyonların beklediği haber geldi! Vakalar ne zaman düşecek? İşte o tarih

Buna karşın yatış sayısı stabil gözüküyor, en azından görev yaptığım hastanede böyle. Yoğun bakım demeyeyim ancak yatan hasta sayısında da artış var. Yatan hasta sayısındaki artış, birkaç hafta sürerse bunların genelde yoğun bakıma da yansıdığını görüyoruz" diye konuştu.

Vakalar 100 bini geçti uzman isimden milyonların beklediği haber geldi! Vakalar ne zaman düşecek? İşte o tarih

'SIKINTILI SÜRECE NEDEN OLUYOR'
Dikkatini çeken gözlemini de anlatan Prof. Dr. Şener, "Vatandaşlar hastaneye yatıyor, iyileşiyor ve taburcu oluyor. Hastaneden çıktıktan sonra PCR negatif olmasına rağmen bir süre sonra başka bir solunum yolu problemiyle tekrar geliyorlar. Bu da şunu gösteriyor.

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