Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den Yunan hazımsızlığı! Ayasofya'yı hala müze olarak gösteriyorlar!
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl sonra yeniden cami statüsüne alınıp ibadete açılan Ayasofya Camii Yunanistan kadar içimizdeki İslam düşmanlarını da rahatsız etmiş. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin sitesinde Ayasofya Camii hakkında bir skandala imza atıldı. İBB'nin "İstanbul'u Seyret" isimli sitesinde, Ayasofya hala müze olarak gösteriliyor. Sayfada yer alan fotoğraflar da Ayasofya'nın müze olduğu dönemden kalma. Rezalete sosyal medyadan da tepki yağıyor.
17.01.2022 12:18
- Son Güncelleme: 17.01.2022 12:18
CHP SANAL ALEMDE İDDİASINI GERÇEKLEŞTİRDİ
86 yıl sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sitesi istanbuluseyret.ibb.gov.tr'de müze olarak yer alıyor.
İBB, AYASOFYA'DA NAMAZA GİDEN ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERMIŞTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, belediyenin Beyaz Masa biriminde 2017'den bu yana çalışan Tayyip Akyol'un işine, Ayasofya'daki sabah namazı etkinliğine katıldığı gerekçesiyle son vermişti. Öte yandan rezalete sosyal medyadan da tepki geldi. İşte skandal hakkındaki paylaşımlardan bazıları: