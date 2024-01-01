6 Şubat depreminin yıl dönümüne yaklaşırken korkutan uyarı! Kuzey Anadolu fay hattının iki ucunda da sıkışma var

3

Japonya'nın şehirleşme itibariyle depreme hazır bir ülke olduğunu dile getiren Arslan, "Afete dirençli toplum ve afete dirençli kentler olarak iki tane paroladan bahsediyoruz. Eğer bu ikisini oluşturabilirsek çok fazla sorunumuz olmayacak. Japonya'da yaşanan bugünkü depremde şu ana kadar gelen bilgilere göre bir can kaybı yok. Olsa bile çok az miktarda olacak diye düşünüyoruz. Göçen bina henüz rapor edilmedi. Çok az hasarlı olan binalar var. O da çok kullanıma uygun olmayan yerleşim yerleri dışında bulunan binalar diye okudum. Daha enteresan tarafı da deprem olur olmaz herkes deprem toplanma alanlarına gitti. Bu örnek bir davranış. Afete dirençli toplum oluşturmuşlar. Vatandaşlar afete karşı bilinçli ve oturdukları binaları da satın alırken buna göre alıyorlar. Yani sadece mimarisine bakarak almıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

