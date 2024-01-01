6 Şubat depreminin yıl dönümüne yaklaşırken korkutan uyarı! Kuzey Anadolu fay hattının iki ucunda da sıkışma var

6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen asrın felaketinin yıl dönümüne yaklaşırken Gazi Üniversitesi DEMAR Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, Kuzey Anadolu fay hattı için uyardı. Arslan, "Kuzey Anadolu fay hattının her iki ucu; Bingöl, Erzincan bölgesi doğu ucu şimdilik. Batı ucu ise Marmara ve Ege bölgesi diyebiliriz. Bu bölgede bir sıkışma yaşandığı bir gerçek ancak deprem her iki bölgede de illaki olacak. Bir bölgede deprem olduysa eğer aynı şiddette bir deprem daha olur. Ne zaman olur? Bunun zamanlamasını söylemek çok zor" dedi.
Prof. Dr. Abdussamet Arslan, Japonya halkının afete dirençli bir toplum olması ve afete dirençli kentler oluşturması sebebiyle yaşanan 7,5 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığını kaydetti.
Gazi Üniversitesi DEMAR (Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, Japonya'da meydana gelen depremlerin ardından açıklamalarda bulundu.
Japonya'nın şehirleşme itibariyle depreme hazır bir ülke olduğunu dile getiren Arslan, "Afete dirençli toplum ve afete dirençli kentler olarak iki tane paroladan bahsediyoruz. Eğer bu ikisini oluşturabilirsek çok fazla sorunumuz olmayacak. Japonya'da yaşanan bugünkü depremde şu ana kadar gelen bilgilere göre bir can kaybı yok. Olsa bile çok az miktarda olacak diye düşünüyoruz. Göçen bina henüz rapor edilmedi. Çok az hasarlı olan binalar var. O da çok kullanıma uygun olmayan yerleşim yerleri dışında bulunan binalar diye okudum. Daha enteresan tarafı da deprem olur olmaz herkes deprem toplanma alanlarına gitti. Bu örnek bir davranış. Afete dirençli toplum oluşturmuşlar. Vatandaşlar afete karşı bilinçli ve oturdukları binaları da satın alırken buna göre alıyorlar. Yani sadece mimarisine bakarak almıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.