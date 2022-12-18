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Haberler Güncel Ege'de Yunan mezalimi: Ölüme terk edilen mültecilerin yardımına Türkiye koşuyor

Ege'de Yunan mezalimi: Ölüme terk edilen mültecilerin yardımına Türkiye koşuyor

Yunanistan'ın mültecilere yönelik zulmü uluslararası kuruluşlar tarafından kayıt altına alınmasına karşın gerekli hiçbir adım atılmıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında savaşlardan, katliamlardan, yoksulluk ve kuraklıktan kaçan yüz binlerce göçmenin umut yolculuğu Ege'de son buluyor. Ölen mültecilere denizin buz gibi suları mezar olurken, hayata tutunan mültecilerin yardımına Türk askeri koşuyor.

18.12.2022 12:17 - Son Güncelleme: 18.12.2022 12:17
Ege’de Yunan mezalimi: Ölüme terk edilen mültecilerin yardımına Türkiye koşuyor

Yeni bir hayat için insan tacirlerinin ağına düşen düzensiz göçmenler kötü hava ve deniz şartlarına aldırmadan Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyor.

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Ege’de Yunan mezalimi: Ölüme terk edilen mültecilerin yardımına Türkiye koşuyor

Bir yandan Ege'nin sularıyla mücadele eden mülteciler diğer yandan da Yunanistan'ın "düzensiz göçle mücadele" adı altında yaptığı geri itmeler ve insanlık dışı uygulamaları yüzünden ölümle burun buruna geliyor.

Ege’de Yunan mezalimi: Ölüme terk edilen mültecilerin yardımına Türkiye koşuyor

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Ege'de düzensiz göç ile mücadelesini görüntülendi.

Ege’de Yunan mezalimi: Ölüme terk edilen mültecilerin yardımına Türkiye koşuyor

2022 yılında 50 bine yakın düzensiz göçmeni yakalayan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen binlerce düzensiz göçmenin de hayatını kurtardı.

Ege’de Yunan mezalimi: Ölüme terk edilen mültecilerin yardımına Türkiye koşuyor

47 BİN 498 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Sahil Güvenlik ekipleri, bir taraftan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyenlere karşı mücadelesini sürdürürken diğer taraftan da çaresiz halde denizde bırakılmış düzensiz göçmenlerin imdadına koşuyor.

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