Ege'de Yunan mezalimi: Ölüme terk edilen mültecilerin yardımına Türkiye koşuyor
Yunanistan'ın mültecilere yönelik zulmü uluslararası kuruluşlar tarafından kayıt altına alınmasına karşın gerekli hiçbir adım atılmıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında savaşlardan, katliamlardan, yoksulluk ve kuraklıktan kaçan yüz binlerce göçmenin umut yolculuğu Ege'de son buluyor. Ölen mültecilere denizin buz gibi suları mezar olurken, hayata tutunan mültecilerin yardımına Türk askeri koşuyor.
18.12.2022 12:17 - Son Güncelleme: 18.12.2022 12:17
Bir yandan Ege'nin sularıyla mücadele eden mülteciler diğer yandan da Yunanistan'ın "düzensiz göçle mücadele" adı altında yaptığı geri itmeler ve insanlık dışı uygulamaları yüzünden ölümle burun buruna geliyor.