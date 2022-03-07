HAVA DURUMU | İstanbul’a kar alarmı verildi! Çok yoğun gelecek o güne dikkat
Hava sıcaklıklarının bir anda düşmesiyle birlikte "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilir oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamada İstanbul'a kar alarmı verildi. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışının çok yoğun olacağını söyleyerek tarih verdi. İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Marmara, Kuzey Ege ve zamanla Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL İÇİN TARİH VERDİ
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün İstanbul'da hava akşama doğru yağmurlu sıcaklık 10-11 C. Rüzgar kuzey doğudan kuvvetli esecek. 10-11-12 Mart'taki soğuk hava ve kar yağışı olasılığı devam ediyor. Bugün Güney Doğu A. Akdeniz Marmara ve Ege de yağmur var. Doğu Anadolu kuzeyinde kar var. Kıyı Ege ile Edirne ve Manisa da yağış kuvvetli. Marmara'da poyraz kuvvetli. Batıda sıcaklıklar bugün de 2-3 derece artacak" dedi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde Trakya'nın yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer karla karışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu
DENİZLİ °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı