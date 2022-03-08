HAVA DURUMU | Geliyor gelmekte olan! Meteoroloji’den kar uyarısı! Bu kez kuvvetli geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı?
Hava sıcaklıklarının bir anda soğumasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı için tarih verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8-12 Mart tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporuna göre özellikle perşembe gününden itibaren yurt genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki hangi illere kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; İç Ege, Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde İç Ege'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DENİZLİ °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar Mevkii'nin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren yağmurlu