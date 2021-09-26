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Kritik Kabine toplandı! Gündem fahiş fiyatla mücadele! 5 market, koronavirüste yeni tedbirler…

Geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti nedeniyle ertelenen Kabine, bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı gündeminde ise 5 zincir marketteki fahiş fiyatlar, koronavirüste yeni tedbirler, yargı reformu ve ABD ziyareti olacak. Peki 5 zincir marketteki fahiş fiyatlar için nasıl adımlar atılacak? Koronavirüste yeni tedbirler gelecek mi? İşte detaylar...

26.09.2021 13:23 - Son Güncelleme: 27.09.2021 16:21
Kritik Kabine toplandı! Gündem fahiş fiyatla mücadele! 5 market, koronavirüste yeni tedbirler…

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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Kritik Kabine toplandı! Gündem fahiş fiyatla mücadele! 5 market, koronavirüste yeni tedbirler…

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.55'te başladı.

Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündem fahiş fiyatla mücadele! 5 market, koronavirüste yeni tedbirler…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabinenin öncelikli gündemi fahiş fiyatlarla mücadele olacak.

Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündem fahiş fiyatla mücadele! 5 market, koronavirüste yeni tedbirler…

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alındı.

Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündem fahiş fiyatla mücadele! 5 market, koronavirüste yeni tedbirler…

En yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirildi. Alınan sonuçlar kabine toplantısında değerlendirilecek. Fahiş fiyatlara karşı yeni önlemler masada olacak.

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