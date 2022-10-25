Başkan Erdoğan'a Sincan'da büyük sevgi seli! Binlerce karanfil attılar
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, Sincan'da "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin temel atma törenine katıldı. Başkan Erdoğan'a törene katılacağı yol güzergahı boyunca vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulunurken, Erdoğan'ın makam aracına binlerce karanfil atıldı. Araç atılan karanfillerle kaplandı.
25.10.2022 17:29 - Son Güncelleme: 25.10.2022 17:29
Başkan Erdoğan'a yol güzergahı boyunca sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, Erdoğan'ın makam aracını attıkları karanfillerle kapladılar.