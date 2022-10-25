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Başkan Erdoğan'a Sincan'da büyük sevgi seli! Binlerce karanfil attılar

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, Sincan'da "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin temel atma törenine katıldı. Başkan Erdoğan'a törene katılacağı yol güzergahı boyunca vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulunurken, Erdoğan'ın makam aracına binlerce karanfil atıldı. Araç atılan karanfillerle kaplandı.

25.10.2022 17:29 - Son Güncelleme: 25.10.2022 17:29
Başkan Erdoğan’a Sincan’da büyük sevgi seli! Binlerce karanfil attılar

Başkan Erdoğan, Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi temel atma töreni'ne katıldı.

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Başkan Erdoğan’a Sincan’da büyük sevgi seli! Binlerce karanfil attılar

Başkan Erdoğan'a yol güzergahı boyunca sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, Erdoğan'ın makam aracını attıkları karanfillerle kapladılar.

Başkan Erdoğan’a Sincan’da büyük sevgi seli! Binlerce karanfil attılar

Erdoğan'ın aracı atılan binlerce karanfilin altında kalarak adeta görünmez oldu.

Başkan Erdoğan’a Sincan’da büyük sevgi seli! Binlerce karanfil attılar

Erdoğan daha sonra konuşma yapacağı alana gelerek, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan’a Sincan’da büyük sevgi seli! Binlerce karanfil attılar

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