HAVA DURUMU | Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! Pazar günü geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji pazar günü için Marmara ve Batı Karadeniz'i uyardı. Meteoroloji, İstanbul ve çevresi ile Batı Karadeniz'de yağmur yağacağı tahmininde bulundu.