HAVA DURUMU | Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! Pazar günü geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
Ekim ayının sonlarına gelirken son günlerde ülke genelinde yaşanan güneşli hava hafta sonu değişecek. Hafta sonu plan yapmak isteyenler "Cumartesi, pazar hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını ararken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş bir uyarı geldi. Bugün ve Cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmezken Pazar günü Marmara ve Batı Karadeniz'de yağmur bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji pazar günü için Marmara ve Batı Karadeniz'i uyardı. Meteoroloji, İstanbul ve çevresi ile Batı Karadeniz'de yağmur yağacağı tahmininde bulundu.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL °C, 19°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu