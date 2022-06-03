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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den plan yapanlara uyarı! Saat verildi | 3 Haziran 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den plan yapanlara uyarı! Saat verildi | 3 Haziran 2022 hava durumu

Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından cevabı en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Haziran ayına rüzgarlı ve kapalı bir havayla girilirken Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuzey, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 3 Haziran 2022 hava durumu

03.06.2022 09:35 - Son Güncelleme: 03.06.2022 09:35
HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji’den plan yapanlara uyarı! Saat verildi | 3 Haziran 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Aydın, İzmir ve Muğla'nın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Konya'nın kuzey ve batısı ile Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

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HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji’den plan yapanlara uyarı! Saat verildi | 3 Haziran 2022 hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuzey, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuzey, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji’den plan yapanlara uyarı! Saat verildi | 3 Haziran 2022 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Balıkesir'in güneyi, öğleden sonra Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji’den plan yapanlara uyarı! Saat verildi | 3 Haziran 2022 hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji’den plan yapanlara uyarı! Saat verildi | 3 Haziran 2022 hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu Göller Yöresi ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, batı çevrelerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA