Google’ın telif ödemeleri hakkında son durum ne? Türkiye de Google ile masaya oturacak mı? TBMM’den açıklama: Durum pozitif
Son dakika haberleri... Dünya günlerdir Google'ın telif ödemelerini konuşuyor. Arama motoru Google'ın Avrupa'daki 300 medya kuruluşuyla telif hakkı için masaya oturmasının ardından aynı uygulamanın Türkiye'de yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Google yetkilileri telif konusuna pozitif yaklaştı. Biz Türkiye'de de benzer bir anlaşmanın olmasını istiyoruz" dedi.
Google temsilcileri ile telif hakkı konusunda masaya oturacaklarını aktaran Hüseyin Yayman şöyle konuştu:
"Bu konu çok önemli bir konu. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gündeminde bir küresel mesele telif meselesi. Bu konuyla ilgili bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı zaman ortaya çıkardı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na biz, Google Türkiye temsilcisini davet ettik ve dinledik. Milletvekillerimizin önemli soruları oldu. i.
Telif meselesi de bu sorulardan bir tanesiydi. Milletvekillerimizin telif ödenmesi konusunda bir talepleri oldu. Normal hayatta herhangi bir akademik çalışma, bir resim eseri, ya da bir müzik eseri veya herhangi bir mimari eserde doğal olarak eser sahibinin hakkı var, emeği var. Son tahlilde bu tartışma emek tartışması.
Avrupa Birliği'nde bununla ilgili bir düzenleme oldu. Başta Almanya olmak üzere Fransa, İngiltere'de Google'la telif meselesi üzerinden bir anlaşma oldu. Biz Türkiye'de de benzer bir anlaşmanın olmasını istiyoruz. Google temsilcilerini tekrar komisyonumuza davet edeceğiz. Bu konuyu masaya yatıracağız. Google'ın bu konuda pozitif bir tavrının olduğunu belirtmek isteriz. Onlar, komisyonumuza geldiklerinde bu konuyu izah ettiler. Hem de bire bir görüşmelerimizde devamlı bize yardımcı olduklarını ve bu konuyu masaya oturup değerlendireceklerini dile getirdiler."