Google’ın telif ödemeleri hakkında son durum ne? Türkiye de Google ile masaya oturacak mı? TBMM’den açıklama: Durum pozitif

Avrupa Birliği'nde bununla ilgili bir düzenleme oldu. Başta Almanya olmak üzere Fransa, İngiltere'de Google'la telif meselesi üzerinden bir anlaşma oldu. Biz Türkiye'de de benzer bir anlaşmanın olmasını istiyoruz. Google temsilcilerini tekrar komisyonumuza davet edeceğiz. Bu konuyu masaya yatıracağız. Google'ın bu konuda pozitif bir tavrının olduğunu belirtmek isteriz. Onlar, komisyonumuza geldiklerinde bu konuyu izah ettiler. Hem de bire bir görüşmelerimizde devamlı bize yardımcı olduklarını ve bu konuyu masaya oturup değerlendireceklerini dile getirdiler."