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Google’ın telif ödemeleri hakkında son durum ne? Türkiye de Google ile masaya oturacak mı? TBMM’den açıklama: Durum pozitif

Son dakika haberleri... Dünya günlerdir Google'ın telif ödemelerini konuşuyor. Arama motoru Google'ın Avrupa'daki 300 medya kuruluşuyla telif hakkı için masaya oturmasının ardından aynı uygulamanın Türkiye'de yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Google yetkilileri telif konusuna pozitif yaklaştı. Biz Türkiye'de de benzer bir anlaşmanın olmasını istiyoruz" dedi.

03.06.2022 11:18 - Son Güncelleme: 03.06.2022 11:18
Google’ın telif ödemeleri hakkında son durum ne? Türkiye de Google ile masaya oturacak mı? TBMM’den açıklama: Durum pozitif

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, Avrupa'da telif ile ilgili ödemeler konusunda masaya oturan Google Türkiye temsilcilerini komisyona davet ettiklerini bildirdi.

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Google’ın telif ödemeleri hakkında son durum ne? Türkiye de Google ile masaya oturacak mı? TBMM’den açıklama: Durum pozitif

Google temsilcileri ile telif hakkı konusunda masaya oturacaklarını aktaran Hüseyin Yayman şöyle konuştu:

Google’ın telif ödemeleri hakkında son durum ne? Türkiye de Google ile masaya oturacak mı? TBMM’den açıklama: Durum pozitif

"Bu konu çok önemli bir konu. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gündeminde bir küresel mesele telif meselesi. Bu konuyla ilgili bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı zaman ortaya çıkardı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na biz, Google Türkiye temsilcisini davet ettik ve dinledik. Milletvekillerimizin önemli soruları oldu. i.

Google’ın telif ödemeleri hakkında son durum ne? Türkiye de Google ile masaya oturacak mı? TBMM’den açıklama: Durum pozitif

Telif meselesi de bu sorulardan bir tanesiydi. Milletvekillerimizin telif ödenmesi konusunda bir talepleri oldu. Normal hayatta herhangi bir akademik çalışma, bir resim eseri, ya da bir müzik eseri veya herhangi bir mimari eserde doğal olarak eser sahibinin hakkı var, emeği var. Son tahlilde bu tartışma emek tartışması.

Google’ın telif ödemeleri hakkında son durum ne? Türkiye de Google ile masaya oturacak mı? TBMM’den açıklama: Durum pozitif

Avrupa Birliği'nde bununla ilgili bir düzenleme oldu. Başta Almanya olmak üzere Fransa, İngiltere'de Google'la telif meselesi üzerinden bir anlaşma oldu. Biz Türkiye'de de benzer bir anlaşmanın olmasını istiyoruz. Google temsilcilerini tekrar komisyonumuza davet edeceğiz. Bu konuyu masaya yatıracağız. Google'ın bu konuda pozitif bir tavrının olduğunu belirtmek isteriz. Onlar, komisyonumuza geldiklerinde bu konuyu izah ettiler. Hem de bire bir görüşmelerimizde devamlı bize yardımcı olduklarını ve bu konuyu masaya oturup değerlendireceklerini dile getirdiler."

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