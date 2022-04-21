Bursa’daki infaz koruma memurlarının servis aracına bomba saldırısında yeni detay! 200 metreden uzakta olamaz!

EMNİYET SALDIRGANIN PEŞİNDE

DHA muhabiri, "Bomba uzaktan kumandayla patlatıldığı için aslında failin çok uzakta olmadığı yönünde ekipler yoğunlaştı. Bölgedeki birçok güvenlik kamerası incelendi. Faile dair biz bulmaya çalıştılar. Failin en fazla 200 metre uzaklıkta olabileceği değerlendiriliyor. Emniyet ekipleri failin yakalanması ve patlayıcının ne tür bir bomba olduğu ve hangi terör örgütüne yönelik olduğuna dair çalışması sürüyor." dedi.