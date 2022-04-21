Bursa'daki infaz koruma memurlarının servis aracına bomba saldırısında yeni detay! 200 metreden uzakta olamaz!
Hain terör örgütü PKK yine bombalı saldırılarına başladı. Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırının detayları ortaya çıkmaya başladı. Emniyetteki bilgilere göre, failin olay yerinden fazla 200 metre uzaklıkta olabileceği değerlendiriliyor.
Bursa'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu, 13 kişinin de yaralandığı servis otobüsüne yönelik saldırıda faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Emniyetteki son bilgileri aktaran DHA muhabiri, birçok güvenlik kamerası görüntüsünün izlendiğini, failin en fazla 200 metre uzaklıkta olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.
EMNİYET SALDIRGANIN PEŞİNDE
DHA muhabiri, "Bomba uzaktan kumandayla patlatıldığı için aslında failin çok uzakta olmadığı yönünde ekipler yoğunlaştı. Bölgedeki birçok güvenlik kamerası incelendi. Faile dair biz bulmaya çalıştılar. Failin en fazla 200 metre uzaklıkta olabileceği değerlendiriliyor. Emniyet ekipleri failin yakalanması ve patlayıcının ne tür bir bomba olduğu ve hangi terör örgütüne yönelik olduğuna dair çalışması sürüyor." dedi.
Bursa'da dün yaşanan, Koruma İnfaz Memurlarını taşıyan serviste meydana gelen patlamada 1 kişi olay yerinde şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralanmıştı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.