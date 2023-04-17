RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Güncel HAVA DURUMU | Güneşli günler sona erdi! Bayram ziyaretleri için şemsiyeleri hazırlayın | 17 Nisan 2023 hava durumu

HAVA DURUMU | Güneşli günler sona erdi! Bayram ziyaretleri için şemsiyeleri hazırlayın | 17 Nisan 2023 hava durumu

Kısa süren güneşli havanın ardından Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ülke geneli yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava tahmini haritası paylaşılırken uyarılar da peş peşe geldi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere ülke genelinde yağışlı hava nedeniyle sel ve su baskınlarına karşın dikkatli olunması gerekiyor. İşte il il hava durumu...

takvim.com.tr
17.04.2023 09:52 - Son Güncelleme: 17.04.2023 09:52
HAVA DURUMU | Güneşli günler sona erdi! Bayram ziyaretleri için şemsiyeleri hazırlayın | 17 Nisan 2023 hava durumu

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ülke geneli yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava tahmini haritası paylaşılırken uyarılar da peş peşe geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Güneşli günler sona erdi! Bayram ziyaretleri için şemsiyeleri hazırlayın | 17 Nisan 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sivas'ın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Güneşli günler sona erdi! Bayram ziyaretleri için şemsiyeleri hazırlayın | 17 Nisan 2023 hava durumu

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU | Güneşli günler sona erdi! Bayram ziyaretleri için şemsiyeleri hazırlayın | 17 Nisan 2023 hava durumu

HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Güneşli günler sona erdi! Bayram ziyaretleri için şemsiyeleri hazırlayın | 17 Nisan 2023 hava durumu

RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA