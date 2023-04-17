HAVA DURUMU | Güneşli günler sona erdi! Bayram ziyaretleri için şemsiyeleri hazırlayın | 17 Nisan 2023 hava durumu
Kısa süren güneşli havanın ardından Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ülke geneli yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava tahmini haritası paylaşılırken uyarılar da peş peşe geldi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere ülke genelinde yağışlı hava nedeniyle sel ve su baskınlarına karşın dikkatli olunması gerekiyor. İşte il il hava durumu...
17.04.2023 09:52 - Son Güncelleme: 17.04.2023 09:52
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ülke geneli yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava tahmini haritası paylaşılırken uyarılar da peş peşe geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sivas'ın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.