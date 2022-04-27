RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Cuma gününe dikkat! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Geri geliyor

HAVA DURUMU | Cuma gününe dikkat! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Geri geliyor

Nisan'ın sonuna doğru yaklaşırken hava sıcakları bir güneşli bir yağışlı devam ediyor. Son günlerdeki güneşli hava yerini yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışlar için özellikle Cuma gününü işaret etti. Peki hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

27.04.2022 08:22 - Son Güncelleme: 27.04.2022 08:22
HAVA DURUMU | Cuma gününe dikkat! Meteoroloji’den son dakika açıklaması! Geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Afyonkarahisar, Karabük ve Sivas çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | Cuma gününe dikkat! Meteoroloji’den son dakika açıklaması! Geri geliyor

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Cuma gününe dikkat! Meteoroloji’den son dakika açıklaması! Geri geliyor

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Cuma gününe dikkat! Meteoroloji’den son dakika açıklaması! Geri geliyor

EGE

Bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Cuma gününe dikkat! Meteoroloji’den son dakika açıklaması! Geri geliyor

AKDENİZ

Bugün (Çarşamba) Öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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