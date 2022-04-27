HAVA DURUMU | Cuma gününe dikkat! Meteoroloji’den son dakika açıklaması! Geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Afyonkarahisar, Karabük ve Sivas çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.