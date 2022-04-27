HAVA DURUMU | Cuma gününe dikkat! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Geri geliyor
Nisan'ın sonuna doğru yaklaşırken hava sıcakları bir güneşli bir yağışlı devam ediyor. Son günlerdeki güneşli hava yerini yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışlar için özellikle Cuma gününü işaret etti. Peki hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
27.04.2022 08:22 - Son Güncelleme: 27.04.2022 08:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Afyonkarahisar, Karabük ve Sivas çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.