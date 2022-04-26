CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan saygısız hareket! Ziyaretine gittiği vatandaşın evinde ayakkabı ile oturdu
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta ülke insanına ve kültürüne yönelik saygısızca söylemlerde bulunurken bunu fiziksel olarak da gerçekleştiriyor. Vatandaşların evine ayakkabı ile girmeyi adet edinen Kılıçdaroğlu bu sene de aynı tutumu sergiledi.
26.04.2022 23:07 - Son Güncelleme: 26.04.2022 23:09
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta ülke insanına ve kültürüne yönelik saygısızca hareketlerde bulunmayı adet edinmiş konumda.
Geçtiğimiz aylarda Gazi Meclis'in kürsüsünde küfürlü bir el hareketi yapan Kılıçdaroğlu, ahlaksızlıkta zirve yaptı. El hareketine tepkiler çığ gibi büyüse de Kılıçdaroğlu oralı olmadı.
Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir vatandaşı ziyaret etmek amacıyla evine gitti. Evin içinden servis edilen fotoğrafta ayakkabılarını çıkarmadığı görüldü. Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından eleştiriler peş peşe geldi.