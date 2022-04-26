RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan saygısız hareket! Ziyaretine gittiği vatandaşın evinde ayakkabı ile oturdu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan saygısız hareket! Ziyaretine gittiği vatandaşın evinde ayakkabı ile oturdu

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta ülke insanına ve kültürüne yönelik saygısızca söylemlerde bulunurken bunu fiziksel olarak da gerçekleştiriyor. Vatandaşların evine ayakkabı ile girmeyi adet edinen Kılıçdaroğlu bu sene de aynı tutumu sergiledi.

26.04.2022 23:07 - Son Güncelleme: 26.04.2022 23:09
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan saygısız hareket! Ziyaretine gittiği vatandaşın evinde ayakkabı ile oturdu

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta ülke insanına ve kültürüne yönelik saygısızca hareketlerde bulunmayı adet edinmiş konumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan saygısız hareket! Ziyaretine gittiği vatandaşın evinde ayakkabı ile oturdu

GAZİ MECLİS'TE SAYGISIZCA EL HAREKETİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan saygısız hareket! Ziyaretine gittiği vatandaşın evinde ayakkabı ile oturdu

Geçtiğimiz aylarda Gazi Meclis'in kürsüsünde küfürlü bir el hareketi yapan Kılıçdaroğlu, ahlaksızlıkta zirve yaptı. El hareketine tepkiler çığ gibi büyüse de Kılıçdaroğlu oralı olmadı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan saygısız hareket! Ziyaretine gittiği vatandaşın evinde ayakkabı ile oturdu

VATANDAŞIN EVİNE AYAKKABI İLE GİRDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan saygısız hareket! Ziyaretine gittiği vatandaşın evinde ayakkabı ile oturdu

Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir vatandaşı ziyaret etmek amacıyla evine gitti. Evin içinden servis edilen fotoğrafta ayakkabılarını çıkarmadığı görüldü. Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından eleştiriler peş peşe geldi.

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